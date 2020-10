Nově musí na test na koronavirus i malé děti, které měly rizikový kontakt. Dosud stačila karanténa

Test na covid-19 musí nově absolvovat i malé děti, které měly rizikový kontakt či mají příznaky nákazy. Kvůli narůstajícímu počtu infikovaných to nařídila hlavní hygienička Jarmila Rážová. Dosud pro nejmenší děti stačila karanténa. Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové by pro děti mohl být v budoucnu i test, při kterém by nemusely na výtěr z nosohltanu, ale stačilo by si jen vykloktat.

