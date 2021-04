Kraje i školy chtějí PCR testy do škol. Podle laboratoří jsou levnější než ty antigenní, stát ale váhá

Vedení Prahy i středních Čech chce po státu, aby pro školy proplácel PCR testy ze slin. Ty jsou šetrnější, spolehlivější a jak tvrdí výrobci i levnější než státní antigenní sady. Od těch se navíc některé městské části nebo školy úplně odklání. Patří mezi ně i Praha 9, která chce ve všech školách a školkách používat jenom PCR testy. Reportéři Českého rozhlasu se proto vydali do základní školy Novoborská i do laboratoře, která výsledky zpracovává. Reportáž Praha 7:05 22. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní testování dětí na základní škole Novoborská na Proseku | Foto: Kristýna Nevanová | Zdroj: Český rozhlas Region

„Testování PCR je pro mě určitě lepší varianta. Provádí se jednou týdně a nemusím tu čekat. Jen syna odvezu ke škole a můžu do práce. Minulý týden se tu antigenními testy testoval i mladší syn a trvalo asi tři čtvrtě hodiny, než se otestovala celá třída,“ popisuje maminka Vlaďka před základní školou Novoborská na Proseku.

„Někomu to totiž nevycházelo, testy se musely opakovat… teď jsme jen přišli, vyplnili formulář, nascanovali QR kód, naplivali a odešli,“ popisuje Českému rozhlasu Region asi desetiminutový proces.

Testovalo se v neděli. Rodiče dostali malé zkumavky, které mají ve spod QR kód. Laboratoř GHC Genetics jim pak připravila online žádanku. Stačilo tak v mobilu vybrat školu, zadat jméno, pojišťovnu, bydliště a další nezbytné údaje. Pak naskenovat QR kód a odeslat.

„Do pěti minut maximálně byste mohli mít všechno vyplněné,“ ukazuje na mobilu mluvčí laboratoře Michal Mikšík. „Bez papíru. Trošku tak šetříme i lesy,“ směje se.

Výsledky se rodiče dozvěděli ještě ten samý den večer. Z testovaných dětí nebylo žádné pozitivní. V pondělí si našly správný vchod a čekaly, až je učitelé zavolají dovnitř. Nemusely se prokazovat čestným prohlášením, SMSkou ani negativním výsledkem v aplikaci.

Bez rotací. Bez roušek

Do konce týdne chce mít Praha 9 i školy jasno, jak bude systém testování a výuky fungovat dál. „Myslím, že ten model, kdy v pondělí je distanční výuka a žáci přinesou vzorky a od úterý ráno do dalšího pondělka chodí do školy, je řešitelný, realizovatelný, v zásadě nezatěžuje děti, rodiče ani školu,“ říká radní pro oblast školství na Praze 9 Zdeněk Davídek (za STAN).

Díky testování PCR variantou by si podle radnice mohly školy dovolit i větší rozvolnění přísných hygienických podmínek. Školáci by například mohli odložit roušky v hodinách a mohly by se vrátit celé třídy.

„Chceme zrušit ten rotační systém a pokud možno vrátit všechny děti do škol. Je vidět, že PCR testy jsou spolehlivé, a tak nevidím žádný velký důvod, proč by se nemohly vrátit zpátky,“ říká ředitelka základní školy Novoborská Tereza Štaubrová.

Na testy zatím radnice Prahy 9 vyhradila nejméně čtyři miliony korun měsíčně. Celková výše pak záleží na tom, kolik dětí do škol přijde a kolik testů se tak použije. Ačkoli to nejsou nízké náklady, jsou daleko nižší než kolik stojí klasické vyhodnocení PCR testů.

Analýzu pro Prahu 9 provádí holešovická laboratoř GHC Genetics. Testy tam laboratorní pracovníci a pracovnice vyskládají do stojanu | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Český rozhlas Region

Analýzu pro Prahu 9 provádí holešovická laboratoř GHC Genetics. Testy tam laboratorní pracovníci a pracovnice vyskládají do stojanu. Na scenneru během chvilky načtou QR kódy a testy jsou tak okamžitě spárovány se jmény.

Pak do přístroje s robotickou hlavou vloží 384 vzorků. Z toho je jeden předem negativní a druhý pozitivní. Pro kontrolu.

„Tady je robotická hlava, která smíchá vzorek, chemikálii, přenáší je z destičky do destičky, aby tuhle práci nemusela dělat laborantka. Ta by 382 vzorků ručně zpracovával několik hodin. Tenhle stroj má tuhle část za šest minut,“ ukazuje na větší skleněnou krabici Renata Michalovská, která je vedoucí molekulárně genetické laboratoře.

Po připravení vzorků k analýze je laborantka přenáší do menšího přístroje. Horní část se odklopí, do té se vloží právě 384 vzorků a do hodiny jsou výsledky.

Po připravení vzorků k analýze je laborantka přenáší do menšího přístroje. Horní část se odklopí, do té se vloží právě 384 vzorků a do hodiny jsou výsledky. Přístroj je na snímku, vedle něj je vedoucí molekulárně genetické laboratoře Renata Michalovská | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Český rozhlas Region

Jeden PCR test vyjde podle laboratoře asi na 400 korun. Maximální kapacita této laboratoře jsou 4 tisíce vzorků denně. I podle dalších laboratoří tak vychází levněji než současné testování antigenními sadami dvakrát týdně. S tím souhlasí i ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch.

„Mají samozřejmě pravdu. Stát je ochotný platit za antigenní test 350 korun každé tři dny. I kdyby to bylo jednou za pět dní, tak když bude PCR test jednou za týden, za dva, tak už je to výrazně levnější a přesnější technika. Je to jednoznačná a citlivější volba. Navíc není potřeba konfirmovat,“ říká bývalý národní koordinátor testování na covid-19 a vedoucí laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví.

‚Je to jako lavina'

Cenu pak snižuje i technika tzv. poolování, kterou používá třeba Spadia Lab na analýzu slin z cucacích PCR testů. Velice zjednodušeně jde o smíchání části vzorků dohromady.

„Počet vzorků se odvíjí od toho, jakou prevalenci infekce očekáváte. Ve školách je nízká, pod jedno procento. Laboratoře tudíž můžou smíchat osm i dvanáct vzorků dohromady a použijí tak jen jednu chemii na jeden vzorek. Tudíž jsou schopni snížit cenu výrazně dolů,“ vysvětluje výkonný ředitel společnosti GeneSpector při Univerzitě Karlově Michal Pohludka.

Testy se tak vyhodnotí v balíčcích. Pokud je negativní, jsou všechny testy negativní. Pokud je pozitivní, testují se vzorky znovu po jednom. Laboratoře ale tak jako tak použijí méně drahých chemických sloučenin na ředění vzorků. A je s tím i méně práce.

Díky nižší ceně se tak po PCR testech začaly shánět školy po celé republice. Třeba laboratoř Spadia Lab zpracovává výsledky pro více než 50 škol z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Středočeského kraje.

„Tady je robotická hlava, která smíchá vzorek, chemikálii, přenáší je z destičky do destičky, aby tuhle práci nemusela dělat laborantka,“ vysvětluje vedoucí molekulárně genetické laboratoře Renata Michalovská. Technologii dodává česká firma Diana Biotechnologies | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Český rozhlas Region

„Je to jako lavina, koncem minulého týdne zájem prudce vzrostl, informace žádají nejen ředitelé, ale i starostové, kteří chtějí pomoci školám s financováním. Kontaktují nás také rodiče, kteří shánějí sponzory nebo jsou ochotni zaplatit za testování sami,“ řekl zdravotní ředitel společnosti Lukáš Garčic.

Spadia Lab používá cucací PCR testy. Děti tak vezmou tyčinku ze zkumavky, vsunou ji do úst a po dvou minutách vloží zpět do zkumavky. Celý systém včetně organizace pak laboratoř testovala už během února a března a to včetně logistiky. Z těchto zkušeností pak vypracovala i konkrétní metodický návod.

Data z února

Podobné pokusy byly už v únoru ve středočeských Sedlčanech. Tamní zubařka Laura Roden z organizace Lékaři pomáhají Česku z vlastní iniciativy otestovala různé sady a to jak antigenní tak PCR. Dvě školy - v Petrovicích a 2. základní škola v Sedlčanech - pak výsledky poslaly na ministerstvo školství, zdravotnictví i vládě. Podobně postupovala i Praha 6, která v únoru vyzkoušela PCR i antigenní testy na 380 žácích svých škol. Zprávy ze škol se shodovaly - jednoznačně doporučují používat u žáků PCR testy.

PCR testy za vlastní peníze nakoupilo třeba i Kladno. Po zkušebním testování je pak město nabídne rodičům ke koupi za 150 korun za kus. A postupně se přidávají i další města, školy nebo pražské části.

Tlak na vládu, aby PCR testy stát pro školy zajistil a proplatil, přichází i z krajů. Velmi aktivní je například středočeská hejtmanka Petra Pecková z hnutí STAN.

„Já jsem opakovaně upozorňovala, aby se pracovalo na této cestě (PCR testy, pozn. red.), aby se oslovovaly laboratoře, aby se s nimi řešily jejich možné kapacity, logistika svozu a abychom šli cestou, která má smysl a nevyhazují se peníze za testy, které smysl nemají,“ řekla Českému rozhlasu.

Antigenní testy jsou podle hejtmanky nespolehlivé. Zhruba čtyři procenta z asi 310 tisíc antigenních testů provedených v českých školách na počátku minulého týdne bylo neprůkazných a testy se tak musely opakovat. Podle hejtmanky Peckové v balíčcích pro středočeské školy navíc chyběly i dva tisíce štětiček na výtěr.

Zájem státu?

Stát ale dosud na výzvy politiků, odborníků i škol neslyšel. Tím hlavním argumentem je, že chybí kapacita laboratoří.

„Podle mého názoru ve chvíli, kdy budou splněny všechny podmínky, jako jsou laboratorní kapacity, dostupnost PCR testů a umožnění tzv. poolingu, tak jsou PCR testy určitě cesta, jak udržet na našich školách bezpečné prostředí dlouhodobě,“ poslal Českému rozhlasu tiskový odbor vyjádření šéfa resortu školství Roberta Plagy (za ANO).

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera za hnutí ANO je na vyhodnocování antigenního testování ve školách ještě brzy. „Tenhleten pilotní projekt budeme moci vyhodnotit až nejdříve příští týden. Efekt se může projevit až, když budou děti v tom konkrétním kolektivu,“ řekl ministr v pátek k testování metodou PCR na Praze 9.

‚Nikdo laboratoře nepoptal'

Laboratoře ale tvrdí, že kapacity by dokázaly navýšit. „Jsme přesvědčeni že v Česku již nyní existuje nevyužitá kapacita PCR laboratoří, který by šla ihned pro testování ve školách i ve firmách využít,“ řekl Českému rozhlasu finanční a provozní ředitel laboratoře Diana Biotechnologies Martin Dienstbier.

A dodal: „Už nyní jen v naší laboratoři disponujeme přístroji, které umožní analýzu 25 až 50 tisíc vzorků denně. Pokud by stát indikoval jasný zájem o rozvoj screeningového PCR testování, mohou během několika týdnů podobně velké laboratoře vzniknout i u našich partnerů po celém Česku.“

Podobně situaci hodnotí i Michal Pohludka ze společnosti GeneSpector při Univerzitě Karlově, která se testováním zabývá. Podle něj jsou kapacity pro celé Česko: „My jsme jednali s ministry, náměstky, setkali jsme se s panem premiérem i hlavní hygieničkou. Nikdo ty laboratoře jako takové nepoptal a neřekl, ať udělají tolik a tolik testů a jestli to jsou schopné garantovat. Nedošlo k žádné diskuzi s laboratořemi,“ řekl Českému rozhlasu.

Podle Pohludky jsou schopní garantovat s dalšími laboratořemi jeden a půl milionu testů za týden.

Už citovaný ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch podotýká, že stát není dostatečně aktivní. Je ale podle něj částečně pravdou, že kapacit pro testování není zatím dost. „Ale souhlasím s laboratořemi v tom, že kapacita se dá v relativně krátké době navýšit. Proto si myslím, že antigeny můžou sloužit jako přemosťovací strategie. Je ale potřeba pustit PCR.“

Podle Hajdúcha je tak třeba možné zpočátku testovat PCR v regionech, kde je dostatek laboratoří i testů a postupně kapacity navyšovat.

Stát nicméně alespoň podle české firmy Diana Biotechnologies, která vyrábí PCR testy používané na Praze 9, o jejich technologii projevil zájem. Ředitel Martin Dienstbier Českému rozhlasu řekl, že komunikuje s premiérem Andrejem Babišem (ANO) i ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem (za ANO). Oba podle něj projevili zájem o velkokapacitní PCR testování jak ve školách, tak i ve firmách.

„Doufáme, že ze strany státu dojde ke zrovnoprávnění screeningových PCR testů s testy antigenními, které jsou dle našeho názoru pro plošné testování zcela nevhodné. problém je hlavně nízká citlivost, a naopak náchylnost k falešným pozitivitám. Přesto stát nyní proplácí dvakrát týdně 350 Kč za antigenní test,“ dodal Dienstbier.