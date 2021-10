Testování dětí na táborech bylo nezákonné, rozhodl soud. Odkazovalo na opatření zrušené v září

Nechápu, proč tam šel, řekl premiér o Vondráčkově návštěvě u Zemana. Nevěděl o ní lékař

„Říkal, že je předseda sněmovny, to vyjádření pana prezidenta je určené pro něj. Ale pokud to bylo bez vědomí nemocnice, tak je to samozřejmě špatně. Musí to vysvětlit,“ doplnil Babiš.