Výsledky testů nám chodí pozdě, jsme nejvíc ohroženou i zasaženou profesí, říká lékař Hondl

Počty nakažených koronavirem v Česku rostou po tisících a v nemocnicích bylo v úterý hospitalizováno 581 lidí, z toho 115 ve vážném stavu. Pandemie doléhá i na praktické lékaře. „Výsledky testů chodí s opravdu velkým zpožděním. Do 48 hodin se to nedaří," upozorňuje v Interview Plus praktický lékař Michal Hondl. Interview Plus Praha 16:05 24. září 2020

Podle Hondla jsou praktičtí lékaři připraveni na druhou vlnu epidemie připraveni „asi stejně jako na tu první". (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Nevím, jestli je to věc hygieny, nebo laboratoří. Ale neustále musíte myslet na to, že jste někoho někam odeslal a potřebujete výsledek, protože řešíte omezení pacienta i trasování, kdy by měl on dávat vědět svým kontaktům. S časem tohle ztrácí smysl,“ zdůrazňuje.

Právě tyto časové prodlevy podle něj stojí za velkým nárůstem případů. „Čas hraje velkou roli. Překvapuje mě, že to dosud nefunguje, jak by mělo. A ještě se občas stává, že systém spadne, takže pak ani nemůžete žádanky vystavovat,“ podotýká na Plusu.

Hondl popisuje, jak se ukončuje izolace i karanténa nakažených lidí. „Pokud se potvrdí pozitivní PCR test, tak se čeká 10 dní. Pokud je člověk 3 dny před uplynutím této doby bez příznaků, tak se ukončuje izolace a považuje se za vyléčeného,“ vysvětluje Hondl. Naopak u těžších případů, kdy onemocnění trvá déle než 14 dní, se provádí další PCR test.

„Systém diagnostikování je jasně daný. Druhá věc je, zda jsou dostatečné kapacity.“ Michal Hondl

Ministerstvo zdravotnictví nově vede epidemiolog Roman Prymula (za ANO), podle Hondla bude ministr postupovat více restriktivně, zároveň prý ale není možné vše uzavřít jako na jaře: „Jinak to ekonomicky nezvládneme a doplatíme na to všichni. Když v ekonomice nebudou zdroje, tak se to odrazí i ve zdravotnictví.“

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělním televizním projevu připustil, že chyboval, když se v létě rozvolnila opatření. Podle Hondla jsou praktičtí lékaři připraveni na druhou vlnu epidemie připraveni „asi stejně jako na tu první“.

„Roušky jsou dobré, ale co vás ochrání, je imunitní systém a to, jak si člověk udržuje zdraví.“ Michal Hondl

„Rozdíl je v tom, že během nouzového stavu těch kontaktů ubylo, ale nyní je daleko více případů a větší riziko, že se nakazíme. A do toho děláme běžnou agendu – preventivní i závodní prohlídky, vystavujeme potvrzení. Je to daleko náročnější,“ přiznává Hondl v Interview Plus.

Situace je podle praktického lékaře oproti jaru lepší, pokud jde o dostupnost ochranných pomůcek, chybějí ovšem personální rezervy, pokud se nakazí sami zdravotníci.

„Jsme profesí, která je nejvíce ohrožena i zasažena tím onemocněním. Můžete mít 100 nemocnic, ale pokud nemáte personál, tak to jsou prázdné budovy,“ uzavírá lékař a soudní znalec.

