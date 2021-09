Čtyři antigenní a dva PCR testy budou zdarma i v říjnu. ‚Chceme mít situaci zmapovanou,‘ říká Vojtěch

Preventivní testy na koronavirus budou pro lidi bezplatné i v říjnu, možná déle. Ministerstvo zdravotnictví zatím žádné změny neplánuje. Lidé budou mít nárok na čtyři antigenní a dva PCR testy měsíčně alespoň s týdenním rozestupem. Zdravotní pojišťovny stojí testy měsíčně asi dvě miliardy korun. Praha 10:38 26. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na koronavirus bude i v říjnu hrazené státem. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bezplatné testy je podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha nutné zachovat kvůli zhoršující se epidemické situaci.

Další kolo plošného testování dětí by nebylo od věci, myslí si šéf asociace ředitelů základních škol Číst článek

„Je na místě, abychom měli zmapováno, jak se ta situace vyvíjí. Určitě si myslím, že to bude v říjnu, možná ještě delší dobu platné,“ popsal pro Radiožurnál.

Testy by podle něj měly zůstat hrazené, pokud epidemie bude sílit.

Pokud by to trvalo do konce roku, mohlo by to podle některých zdravotních pojišťoven ohrozit finanční stabilitu systému. Prosazují proto, aby si lidé testy platili sami.

„Důvodem není jen úspora na straně zdravotních pojišťoven, ale je to i motivace, aby občané zvážili, zda se nechají naočkovat,“ řekl prezident Svazu pojišťoven Ladislav Friedich.

Hrazené by podle svazu měly zůstat jen testy nařízené lékařem nebo hygienou.