Šest hodin čekání i expresní příplatky. Testování na letišti kolabuje, laboratoř slibuje posílit kapacity

S nárůstem nakažených koronavirem pociťují odběrová centra opět enormní zájem o testování. Asi největší nápor zažívají zdravotníci na pražském Letišti Václava Havla – o víkendu se tam na odběr vzorků čekalo až šest hodin. Laboratoř, která testy provádí, teď slibuje, že stanoviště mezi letištními terminály posílí. Stejně tak chce testovací kapacity navýšit i ministerstvo zdravotnictví. Původní zpráva Praha 6:34 31. července 2020

Byly tři hodiny odpoledne, když se Lukáš Ř. zařadil do fronty. Ta se v té době od odběrového místa s laboranty v ochranných oblecích na pražském letišti táhla halou mezi terminály až ven k parkovišti. Původně to přitom měla být rychlá akce během volné soboty, zvrhlo se to však v šestihodinové čekání. Na řadu se totiž čtyřiadvacetiletý muž dostal až kolem deváté večer.

„Nikam jsem necestoval, test jsem potřeboval kvůli práci, kde jsme měli kolegu s covidem. Zkoušel jsem nejdřív Bulovku, tam mi ale řekli, že jsou zahlcení a ať zkusím letiště, že tam to bude rychlejší,“ popsal pro iROZHLAS.cz Lukáš Ř., který se živí jako produkční na volné noze.

Jenže tip od nemocnice se ukázal jako lichý. „To čekání bylo hrozný. Lidi byli nervózní, předbíhali se. Část z nich pak už rezignovala i na roušky. Občas taky přišla ochranka a upozornila nás, že máme dodržovat dvoumetrové rozestupy,“ přiblížil mladík.

Vedle ostrahy na zástup zájemců podle něj dohlíželi i policisté a záchranáři, kdyby se někomu udělalo špatně.

„Potom, co jsem čekal asi už tři hodiny, začal frontu obcházet chlapík z ostrahy, že si můžeme zaplatit expresní odbavení. Vyšlo to na dalších 1500 korun. To mi přišlo dost a nezdálo se mi, že ty lidi vyřídili o moc rychleji,“ pokračoval Lukáš Ř., který za test na koronavirus jako samoplátce dal 1750 korun. Pokud by chtěl ale výsledky doručit do tří hodin, vyšlo by to celkem na 7500 korun.

Podobnou zkušenost jako on mají přitom i další návštěvníci, jak vyplývá z posledních recenzí dohledatelných na googlu.

Hodinové fronty

Když se po hodinách čekání konečně dostal na řadu, zdravotníci ho prý otestovali během několika minut. „Pak už to šlo rychle. Nejvíce času z toho zabralo papírování,“ uvedl dále s tím, že výsledek testu mu pak zaslali za 14 hodin. Byl negativní. „Nechápu, proč tam nedají víc lidí. Pokud tohle mělo být rychlý, nechtěl bych vidět, jak to vypadá na Bulovce,“ doplnil Lukáš Ř.

V nemocničním areálu je situace kolem čekacích lhůt téměř totožná, jak redakci řekla mluvčí Bulovky Simona Kratouvá. I tam testy na covid-19 provází fronty. „Čeká se dlouho, v některé dny dokonce posíláme žadatele na jiné odběrové místo,“ uvedla.

S nárůstem nově nakažených koronavirem se podle Krautové počet zájemců o testy více než zdvojnásobil. „20. července bylo 150 testování na odběrovém místě denně, nyní je to 350, z toho 150 samoplátců,“ přiblížila. Že by však odběrové místo kolabovalo, odmítla.

Nemocnice Na Bulovce navíc podle Krautové chystá testovací kapacity rozšířit. „Věřím, že se otevřou i další místa v Praze,“ doplnila. I tak je ale podle mluvčí lepší objednat se online předem. Jenže objednávkový systém, jak zjistily reportérky Radiožurnálu, podle některých zájemců o testy vázne. Lidé proto raději zkoušejí chodit rovnou bez objednání.

„Neobjednávala jsem se, protože když jsem se dozvěděla, že potřebuji na testy, tak se šlo objednat nejdřív na středu,“ popsala Radiožurnálu svoji zkušenost studentka žurnalistiky Eliška Krátká, kterou na vyšetření poslala hygiena. Nakonec na pražské Bulovce čekala podle svých slov na testy asi tři čtvrtě hodiny.

Posílení odběrů

V hlavním městě funguje podle stránek ministerstva zdravotnictví hned 12 odběrových stanovišť. To na pražském letišti stejně jako na Proseku provozuje společnost GHC Genetics. Podle její hlavní zdravotní sestry Denisy Schwetzové se o víkendu potýkali s enormním návalem zájemců. „V sobotu to bylo takové vyhrocené, lidi dlouho čekali, od neděle jsme na tom začali intenzivně pracovat,“ uznala.

Na odběrovém místě proto laboratoř plánuje posílit tým zdravotníků. „Ideálně chceme, aby tam byli čtyři lidi na směnu,“ řekla redakci. Teď jsou tam ve třech.

„Je to takové nešťastné, že jsou tam ještě dvě testovací místa jakoby uvnitř letiště, kde je to na zavolání. Občas se tak stane, že cizinecká policie někoho zadrží a nechce ho dál pustit,“ pokračovala zdravotnice. Část pracovníků centra se tak podle ní v tento moment musí přesunout a přednostně vyřídit žádost o odběr vzorků ze strany policistů.

Zkušenost s testováním na koronavirus na pražském letišti | Zdroj: repro foto Google

Ke zdržení prý přispívá hlavně administrativa s testováním spojená i to, že turisté využívají odběrové centrum jako informační stánek. „Je potřeba vyplnit spoustu žádanek a lejster i třeba pro ministerstvo zdravotnictví. Chodí tam taky hodně cizinců, kteří mají spoustu otázek. Nejde pak ani tak o vyplňování formulářů, ale ptají se i na věci, na které by se v podstatě měli ptát hygieny,“ vysvětlila.

„A my je nechceme odbýt, aby byli bezprizorní. Snažíme se proto na všechno odpovídat a vysvětlovat. A proto chceme, aby na tom stanovišti byli alespoň dva koordinátoři, kteří se budou věnovat pouze těmto lidem, a nečekalo se na ten samotný odběr, který potom se vším všudy zabere pět minut,“ doplnila Schwetzová z GHC Genetics.

O situaci na zahlceném letištním testovacím centru tento týden informovaly také lidovky.cz. Server upozornil mimo jiné na to, že s lidmi čekajícími na výtěry z nosu se na místě zvyšuje i riziko nákazy. Míchají se tam navíc i s běžnými pasažéry.

Více testů

Celkově v Česku funguje 94 odběrových center. Ministerstvo se je teď chystá rozšiřovat, testovací centra by tak měla přibýt hlavně ve fakultních nemocnicích. „Počet odběrových míst reaguje na epidemiologickou situaci a jejich provoz odpovídá lokální situaci a poptávce po testování,“ uvedla pro iROZHLAS.cz vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

V době největší krize bylo v tuzemsku 117 testovacích míst. Jejich zátěž je podle Povolné vázána vždy na aktuální vývoj nakažených v dané lokalitě. „Větší zátěž je tedy aktuálně v lokalitách s vyšším záchytem onemocnění, které predikuje testování většího počtu kontaktů,“ pokračovala.

Objem testování se podle ní v posledních dvou týdnech zvýšil celkově o polovinu. „V počátku července se v Česku provádělo tři až čtyři tisíce vyšetření denně. Nyní se zvýšily nároky dané epidemiologickou situací, ale i zájem občanů o testy vzrostl a testuje se kolem pěti až šesti tisíc vzorků denně,“ doplnila Povolná.

Laboratoře jsou dnes schopny provést denně až 17 tisíc testů na koronavirus. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek na tiskové konferenci řekl, že chce toto číslo ještě navýšit přes páteřní síť laboratoří.

Šéf resortu dále uvedl, že v podzimní době vyššího počtu respiračních onemocnění budou muset být při testování upřednostněni rizikoví lidé, například s chronickými chorobami či ti, kteří prodělali vážnou nemoc.

Povolení testovat na nový koronavirus má v Česku 106 laboratoří, kromě nemocnic a zdravotních ústavů jde většinou o soukromá zařízení.