Školy mohou pokračovat v dobrovolném testování. U nezletilcích ale budou potřebovat souhlas rodičů

Plošné testování ve firmách a školách se v případě zhoršení epidemie koronaviru vrátí až mezi posledními opatřeními. Nejdříve se budou řešit lokální ohniska. Ministerstvo zdravotnictví připraví doporučení pro školy a firmy, které chtějí v testování žáků a zaměstnanců dobrovolně dál pokračovat. U nezletilých bude třeba písemný souhlas rodičů. Vyplývá to z komentáře, který ministerstvo vydalo k výsledkům plošného testování ve firmách a školách. Praha 18:53 18. února 2022

„Testování zaměstnanců prokázalo poměrně vysokou nemocnost zejména u pracovníků v administrativních provozech a úřadech a o něco méně ve výrobních provozech. To svědčí o snadném šíření nákazy v kolektivech vyskytujících se v uzavřených prostorech a zejména exponovaných veřejnosti,“ napsali zástupci ministerstva.

U zaměstnanců kritické infrastruktury podle nich testování ukázalo, že díky vyšší proočkovanosti skupin těchto pracovníků byl podíl pozitivních záchytů nižší, než se očekávalo vzhledem k vyššímu riziku nákazy.

Školy ani firmy nebudou mít po skončení povinnost hlásit pozitivně testované a omezeno bude i trasování. „Po ukončení plošného screeningového testování sebetrasovací formulář povede otázkami k identifikaci těchto kontaktů. Automaticky vytrasované kontakty obdrží zprávu, že byly v kontaktu s pozitivní osobou a aby sledovaly svůj zdravotní stav v následujících dnech a při obtížích kontaktovaly svého lékaře,“ uvedlo ministerstvo.

Pokračování testů ve školách

K dobrovolnému testování mohou školy podle ministerstva využít testy, které jim z plošného testování zbyly. Využívat je ale mohou jen pro žáky, protože za tím účelem byly nakoupeny z peněz fondů Evropské unie. Výsledky testování ani důsledky pozitivních testů, například na karanténu žáků, už ale nebudou nijak upraveny.

„Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení,“ píše se dále v dokumentu. Škola by pak měla kontaktovat zákonného zástupce, aby si žáka odvedl domů, případně aby školu s jejich souhlasem opustil samostatně. Do té doby musí být od ostatních žáků izolován.

Rizikové kontakty žáků škola už nebude dál trasovat, nemá ani povinnost informovat ostatní spolužáky či jejich rodiče. Ti naopak nemusí do školy hlásit pozitivní test svého dítěte.

Od 14. února postupně do Česka dorazí objednávka dalších 14 milionů testů, které vláda pro testování ve školách objednala. „Testy nakoupené státem budou ponechány jako pohotovostní zásoba pro budoucí potřebu pro případ, že bude v budoucnu nezbytné či důvodné nařídit screeningové testování či testování preventivní,“ doplnilo ministerstvo.