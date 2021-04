Průvodce nařízeními o testování. Jaká pravidla budou od 3. května platit ve firmách, školách a službách?

Od pondělí se otevírají kadeřnictví a podobné služby, do škol se vrací další vlna dětí. Vláda to ale umožnila jen za splnění hygienických podmínek jako je nošení respirátorů nebo testování. Při pohledu na pravidla přitom vyvstává mnoho otázek. Mohu se otestovat až v salónu? Kolikrát týdně bude muset podstoupit testování moje osmiletá dcera? A co školky? iROZHLAS.cz přináší přehled opatření, které se týkají testování.

