Kdo odmítá očkování, měl by převzít finanční odpovědnost za testy, navrhují zdravotní pojišťovny

Od června mají tuzemští pojištěnci nárok na dva PCR testy a čtyři antigenní testy z peněz zdravotních pojišťoven. Vláda tak reaguje na zvýšení poptávky po přesnějším testování na covid-19. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich se ale domnívá, že s postupnou dostupností očkování by se mělo od proplácení antigenních i PCR testů upustit: „Myslím, že je to jen dočasné řešení." Praha 23:40 2. června 2021

S poklesem rozsahu epidemie a zvyšující se dostupností vakcín pro všechny zájemce si budeme muset položit otázku, zda je plošný přístup občanů k testování udržitelný, myslí si Friedrich.

Kdo očkování odmítá, měl by převzít finanční odpovědnost za testy, shodují se Friedrich a Šmatlák

„Jestli nebudeme muset přejít na nějakou finanční spoluúčast. Kdy se občané mohou rozhodnout, zda absolvují očkování – které je jednoznačně méně finančně nákladné, ochrana je trvalejší a společenská bezpečnost také výrazně lepší. Ten, kdo očkování odmítá z nikoliv indikovaných důvodů, by měl převzít určitou finanční zodpovědnost za to, že očkování bude nahrazovat testy.“

S takovým pohledem na věc se ztotožňuje i člen předsednictva Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák: „Tito lidé by měli skutečně převzít díl odpovědnosti a rozhodně by se měli podílet nějak finančně, protože trošku spoléhají na to, že je ochrání okolí, které se očkovat nechá.“

Lékař apeluje na celou společnost: „Kdo může, očkujte se. Je to ochrana vás, vašeho okolí a zároveň přispíváte ke vzniku kolektivní imunity.“

Podle Ladislava Friedricha by se při aktuálním trendu vývoje epidemie v České republice mohlo od července zrušit plošné testování v zaměstnání.

„Jsou to velké položky,“ upozorňuje.

Právě z důvodu udržitelnosti financování systému veřejného pojištění se pojišťovny rozhodly přistoupit ke snížení příspěvku na PCR testy. Zatímco dříve proplácely laboratořím 1131 korun za test, nyní je to jen 614 Kč.

„Musíme počítat s tím, že v letošním roce to bude stát miliardy a mohlo by to vyšplhat až k deseti miliardám,“ shrnuje Friedrich.

Úterý plné zmatků

Změny, které platí od úterý 1. června, ale nejsou ukotveny v zákoně - jde o mimořádné opatření vydané ad hoc. Laboratoře se proto musely velmi rychle přizpůsobit, a to se neobešlo bez potíží.

„Musím říct, že to bylo celkem zběsilé. Od ministerstva zdravotnictví jsme získali informace teprve v pondělí odpoledne a náš programátor musel programovat do rána, aby se lidé vůbec mohli přihlašovat,“ popisuje molekulární biolog a jednatel společnosti Elisabeth Pharmacon Omar Šerý z Masarykovy univerzity.

A vysvětluje také, že snížení částky, kterou pojišťovny laboratořím za bezplatné otestování metodou PCR proplatí, je pro udržení kvality problematické.

„Jen chemie, izolace nukleové kyseliny a souprava pro provedení testu stojí kolem dvou až tří set korun.“

Nemělo by se ale zapomínat na potřebné odběrové sady ani plat pro obsluhu odběrového místa, laboranty nebo programátory, uzavírá Šerý.

