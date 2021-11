Testy i pro očkované s covid pozitivními lidmi v domácnosti, zvažuje ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zváží úpravy karantény pro očkované proti covidu-19. Zřejmě budou muset na test, pokud mají pozitivně testovaného v domácnosti. Na dotaz ČTK to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Na situaci, kdy podle platných pravidel pro rozhodování hygienických stanic rodiče pozitivního dítěte nejdou na test a mohou dál chodit do práce, upozorňovali někteří odborníci i lidé na sociálních sítích. Praha 23:10 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojěch (za ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Kolegové teď aktuálně analyzují, jak by bylo možné to nastavit,“ řekl po tiskové konferenci k jednání vlády Vojtěch. Podle něj nejsou pravidla definitivně nastavená, předložit by je chtěl příští týden. Doplnil, že je zřejmé, že očkovaní jsou před nákazou lépe chránění a podle studií jsou i jako nakažení asi o 60 procent méně infekční.

Aktuální metodický pokyn hlavní hygieničky ohledně udělování karantén a izolace platí od 19. října. Do izolace jde podle něj každý pozitivně testovaný na 14 dní. Do karantény hygienici po vytrasování posílají rizikové kontakty nakažených, mezi pátým a sedmým dnem po kontaktu mají podstoupit PCR test. Při negativním končí karanténa po sedmi dnech, při pozitivním se prodlužuje na dva týdny. Výjimku z karantény mají lidé dva týdny od dokončeného očkování.

Podle některých odborníků se tím dál šíří nákaza, protože nakažliví mohou být i očkovaní lidé. Sociolog Daniel Prokop, který se věnuje výzkumu chování lidí v době pandemie, napsal, že by se také měli testovat. „Testy prochází velká část neočkovaných rizikových, když měli symptomy, kontakt s nakaženým. Ale jen dva z 11 očkovaných rizikových,“ napsal. Podle něj by se měly přehodnotit testy a karanténa alespoň v případě, že žijí s nakaženým v jedné domácnosti nebo jsou očkovaní již delší dobu.

Daniel Prokop

@dan_prokop Co je důležité vědět z hlediska opatření: Testy prochází velká část neočkovaných rizikových (měli symptomy, kontakt s nakaženým). Ale jen 2 z 11 očkovaných rizikových. Nechce alespoň u nákazy doma a starém očkování testování a karantény přehodnotit? /1

