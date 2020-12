Více než půlka domovů pro seniory nestíhá testovat návštěvy. ‚Pomoci může národní testování,‘ říká Horecký

Nemají na to tedy čas nad rámec jejich pracovních povinností? Ano, nemají na to čas. Je tam stále nějakých 1700 nemocných pracovníků pozitivních na covid. Počet zdravotního personálu je dán objemem ošetřovacích úkonů. Nikdo nemá příliš mnoho zdravotních sester navíc. To znamená, že testují zařízení, která jsou zpravidla větší a mají větší počet personálu. Kdo by mohl pomoct? Myslím například armádu. Zařízení, která netestují, mají povinnost zveřejnit na svých webových stránkách, kde v nejbližším okolí lze test provést. Pokud je test udělán v zařízení, tak je zdarma. Pokud zařízení netestuje, tak má příbuzný jedinou šanci, když si test někde zaplatí. Ať už PCR, který je poměrně drahý, nebo antigenní, který není až tak dostupný. Například v menších městech se antigenním testem netestuje. Řešením by bylo využít celonárodního testování 18. prosince a test si udělat zdarma. A pak přijít na návštěvu blízkého.

Proč více než polovina sociálních zařízení návštěvy testovat nemůže? Nemají antigenní testy nebo personál, který to může dělat? My jsme se ptali na důvody, co jim v tom brání. Přes 90 procent odpovědí se týkalo nedostatku personálu, respektive zdravotnický personál, který tam je, je potřeba na zdravotnické a ošetřovatelské úkony. Většina personálu je sociální personál – pečovatelé a pečovatelky – a tento personál nestíhá tyto testy provádět.

Věříte, že pár dní před vánočními svátky, budou kapacity takové, aby se na Vánoce dostali blízcí za příbuznými do domovů?

Myslím, že ano. Testovací kapacity jsou poměrně velké a nemyslím si, že bude až tak velký zájem o testování. Mohlo by pomoci rozšíření povinnosti na odběrná místa, ale ta budou zatížena právě tím celonárodním testováním. V pondělí má vláda diskutovat o tom, že by zrušila zákaz opustit zařízení. To by mohla být další možnost, jak vidět svého blízkého.

Domovy se mohly pro návštěvy otevřít přesně před týdnem – daří se jim ty návštěvy organizovat?



Nápor není takový, jaký jsme očekávali. Ve zhruba 70 procentech se jedná o pět až deset návštěv denně. U domovů se zvláštním režimem, kde jsou osoby trpící demencí, je to dokonce 80 procent. To znamená drtivá většina návštěv je do počtu pět až deset. Jsou asi tři důvody, proč je to méně, než jsme očekávali. Část lidí se z principu testovat nechce, část lidí se i u antigenního testu bojí, že by mohli ohrozit svého blízkého, protože spadá do ohrožené skupiny. A někteří čekají, až si budou moci udělat test zdarma. To je například celoplošné testování. Takže se to podařilo. Žádný nápor ani fronty.





A po 18. prosinci, kdy by mělo být celonárodní antigenní testování zdarma, očekáváte nápor před vánočními svátky?

Čekáme nápor, protože obecně bez pandemie se sekvence návštěv zvyšovala těsně před vánočními svátky a pak po Vánocích. Tady je to ještě posíleno tím, že testy budou zdarma. Očekáváme, že právě dva dny po celonárodním testování, protože na návštěvu smí příbuzný po dobu 48 hodin od platnosti testu, bude frekvence návštěv vyšší. Na to se připravujeme.



Lze to zvládnout nebo budou muset být nějaká omezení?

Dá se to zvládnout, protože některá zařízení nemají žádná omezení, akorát mají třeba omezení maximálně dvě osoby na seniora v daném zařízení. Některá zařízení mají omezení, ale ta jsou poměrně veliká. Týká se to toho, že každý den tam může přijít dvacet, třicet lidí. Zatím je zájem pět až deset lidí. Kdyby se zdvojnásobil, ztrojnásobil, tak je to možné.



Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD chce navrhnout, aby mohli klienti zařízení přes Vánoce domů za rodinou. Je to podle vás dobrý nápad?

Tlak se poměrně stupňuje a je hodně dotazů, jestli budou moci na jeden den nebo jedno odpoledne navštívit svoji rodinu. Respektive jestli si je rodina bude moci vzít domů. Jenom pro představu, i když tady nebyla pandemie, tak se to týkalo čtyř až šesti procent klientů. Bavíme se o nižších tisících.