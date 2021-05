Česko podle Levinského bojuje s nekvalitními testy. ‚Doufám, že kultura nebude jen pro vyvolené,‘ řekl

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby účast na kulturních akcích byla podmíněna dražšími PCR testy. S tím nesouhlasí šéf resortu kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD, podle kterého nemá být umění jen pro bohaté nebo starší naočkované občany. Matematik René Levínský z Centra pro modelování biologických a společenských procesů rozhořčení chápe. Speciál Praha 17:54 4. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít René Levínský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nemám ponětí, jak k tomu ministerstvo zdravotnictví došlo. Nicméně moje spekulace je taková, že je snaha prosadit PCR testy alespoň někde. A asi si řekli, že v kultuře je ta příležitost největší, protože je šance, že za kulturou chodí bohatší lidé, kteří si spíš ten PCR test koupí,“ spekuluje Levínský.

„Jedna věc je, že PCR test je zjevně lepší a dává epidemiologicky větší smysl. A druhá věc je, že je tady dvourychlostní společnost: v továrnách se člověk může testovat jakýmkoliv samotestem, zatímco pro kulturu chceme ty nejlepší PCR testy. Doufám, že kultura nebude jen pro vyvolené,“ varuje.

Česká republika se podle matematika potýká s problémem nabídky extrémního množství nekvalitních antigenních testů.

„Máme v systému příliš mnoho antigenních testů, které jsou opravdu špatné. Ale máme i spoustu antigenních testů, které jsou dobré. Tady by mělo ministerstvo jasně říct: ‚Tyto testy jsou kvalita jedna a ty budeme uznávat.‘ Protože máme antigenní testy na úrovni PCR testů. Tím, že máme spoustu špatných antigenních testů, tak chce jít ministerstvo tím nejjednodušším způsobem a nějak se všech těch antigenních testů zbavit.“

Cesta k plošnému odmítnutí antigenních testů ale není správná, myslí si Levínský. Důvodem by mohla být obava z možných žalob, které by přišly po klasifikování všech testů tohoto typu.

‚Musíme se pojistit‘

Pokud jde o způsob rozvolňování, je potřeba brzdit bezpečně, varuje matematik. „Už jsme si na ta kamna sedli čtyřikrát za sebou a určitě je lepší o týden počkat než si přivodit pátou vlnu,“ je přesvědčen.

Aktuální modely ale ukazují, že riziko obrácení trendu je v tuto chvíli jen pětiprocentní. „Zatím to vypadá bezpečně, nicméně jistá pravděpodobnost tu je.“

Co přinese léto a podzim, lze podle něj jen těžko předpovídat. „Nevíme, co se stane na podzim, stejně jako člověk neví, jestli mu shoří dům. V této chvíli je potřeba připravit nějaké pojištění. A to pojištění je návrat k trasování a testování,“ říká Levínský.

Dodává, že je třeba mít na paměti riziko vzniku nebo zavlečení nové varianty viru, která bude částečně schopna obejít imunitní systém nebo očkování.

