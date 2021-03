Při citlivějším PCR testování ve firmách by pozitivita byla kolem dvou procent, odhaduje Hajdúch

Povinné testování bude podle rozhodnutí vlády nově platit i pro firmy od 10 do 49 zaměstnancům, které se přidají k velkým a střední firmám, které již testují. Podle ministra Havlíčka je denně testováno 200 až 300 tisíc pracovníků, diagnostikováno je až 3000 pozitivních zaměstnanců. Podle ředitele Ústavu molekulární a translační medicíny Mariána Hajdúcha by se ale mělo přistoupit k častějšímu testování nebo k citlivějším metodikám na bází PCR. Rozhovor Praha 20:50 15. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny a bývalý vedoucí laboratorní skupiny ministerstva zdravotnictví Marián Hajdúch | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Testování ve velkých firmách přineslo méně než procento pozitivních, u těch středních to bylo lehce nad jedno procento. Jak hodnotíte ten výsledek? Je to očekávatelné číslo?

Především bych chtěl poděkovat těm firmám a zaměstnancům, že tímhle odpovědným způsobem přistoupili k řešení pandemické situace, která v České republice je a že se firmy snaží snižovat virovou nálož. To číslo, myslím, že bylo ráno publikováno Svazem průmyslu, je zhruba kolem 0,77. Já jsem odhadoval, že se bude pohybovat mezi půl až jedním procentem. V podstatě to odpovídá tomu, co by se dalo očekávat. Víme, že populační prevalence z PCR studií se pohybuje kolem dvou procent, antigenní testování zachytí tak zhruba polovinu až třetinu asymptomatických osob, takže to číslo pravděpodobně odpovídá realitě.

Tahle čísla jsou už po provedení těch potvrzujících PCR testů, které vyloučily ty falešně pozitivní testy. Jak ale může výsledek ovlivnit to, co jste zmínil, že některé testy byly naopak falešně negativní, tedy že člověk je nakažený, ale test to ještě neukáže?

Ano, je to bohužel tak. To byla věc, na kterou jsem také upozorňoval. Jsem rád, že to bylo vyslyšeno, bude se diskutovat o tom, zda nezvýšit frekvenci testování, protože reálně antigenní testování jedenkrát za sedm dní je příliš děravé síto a obrovské množství lidí vám propadne. Je potřeba skutečně testovat častěji nebo jít k citlivějším metodikám na bázi PCR.

Vláda chce prosadit testování ve firmách dvakrát týdně. Mělo by to zásadní význam pro záchyt pozitivních zaměstnanců? Protože firmy teď říkají, že je nejdříve třeba vyhodnotit tyhle výsledky a jakou mají validitu.

V situaci, kdy třetinu až polovinu případů těch bezpříznakových přenašečů nezachytíte, tak ten dopad do celkové epidemiologické situace nemusí být velký. A ono to dost dobře nepůjde vyhodnotit, protože současně se udělala řada dalších opatření. Za sebe považuji velmi významné prodloužení izolací a karantén z 10 na 14 dnů. To znamená, že s menší pravděpodobností budeme pouštět zpátky do běžného života ještě pořád infekční jedince. To si myslím bude mít v tuto chvíli mnohem větší dopad na tu epidemiologickou situaci než to testování ve firmách. Samozřejmě testování je velmi důležité a může tu epidemiologickou situaci zlepšit zejména v kontextu budoucího rozvolňování společnosti.

Kdo se podívá do statistik ministerstva zdravotnictví tak se třeba dočte, že v pátek 12. března bylo ze všech provedených antigenních testů v Česku pozitivních 23 procent. Den předtím 14 procent. A teď čteme, že ve firmách bylo pozitivních necelé jedno procento. Jak takhle čísla jdou dohromady?

To jsou úplně nesrovnatelné oblasti. Antigenní testy jsou primárně určené k diagnostice covidu u symptomatických pacientů. To typicky znamená, když vám do ordinace praktického lékaře přijde pacient, který má horečku, je schvácený, kašle a má rýmu, tak toto je pacient, který je jasně symptomatický. V tu chvíli, když mu lékař na místě provede antigenní test a on je pozitivní, tak se ani vlastně nemusí konfirmovat PCR a bere se, že je covid pozitivní. Toto je nejlepší aplikace antigenních testů vůbec, k tomu byly primárně vyvíjeny. Nebyly vyvíjeny proto, aby detekovaly covid u pacientů nebo jedinců, kteří žádné příznaky nemají, ale mohou být bezpříznakovými přenašeči toho onemocnění.

Tím, že vy máte v tom antigenovém testování obrovskou kohortu lidí, kteří jsou vlastně nemocní a hlásí je praktičtí lékaři nebo nemocnice jako pozitivní v antigenovém testu, tak v této kohortě máte obrovské množství nemocných lidí. Bez oddělení od sebe to nebude možné srovnávat.

Dá se odhadnout, jaká by byla ta pozitivita ve firmách, kdyby byly ty testy prováděny tou citlivější PCR metodou?

Ano, dá, já jsem to říkal na začátku. Myslím, že by se pohybovala kolem dvou procent. To je to, co my vidíme v tuto chvílí na jiných vzorcích populace. Ono to bude taky různě regionálně, ale dalo by se očekávat, že to bude něco kolem dvou procent.

Firmy teď nakupují ty antigenní testy, kde se dá, samozřejmě se je snaží sehnat co nejlevněji. Dá se ale někde zjistit, jaká je kvalita jednotlivých nabízených testů na trhu? Jestli třeba ty levné jsou stejně spolehlivé jako ty dražší, nebo na ceně nezáleží?

Myslím si, že na ceně záleží vždy, to firmy moc dobře vědí. Ale neznamená to, že levný test je špatný test. Znám velmi levné testy, které fungují velmi dobře. A také drahé, které úplně dobře nefungují. Nejlepší je, když se firmy poradí s odborníky v tom oboru, kteří jim třeba nějaké vhodné typy testů můžou doporučit. Asi nejlepší by bylo, kdyby kolem toho prostudovaly literaturu, ale to od nich nemůžeme čekat. I tak ty firmy dokázaly zprovoznit sebetestování v rekordně krátkém čase.

Mně to přijde jako situace, kdy by mě někdo postavil a řekl mi: „Tak od zítřka budeš válcovat plech.“ On taky bude určitě křivý. To jsou věci, které skutečně ty firmy zvládly velmi dobře, opět bych jim za to poděkoval. Věřím, že ta situace se bude zlepšovat a že jim to bude brát méně a méně času v tom pracovním procesu, protože ten proces toho testování samozřejmě není hned hotový.

Jak důležité je podle vás rozšířit to povinné testování i na ty malé firmy o 10 až 49 zaměstnanců? Bude to významné?

Je možné, že to bude významné, ale neumím odhadnout, jak se to bude vyvíjet. Je vidět, že ty menší firmy podle iniciálních dat mají větší procento pozitivity. Ale to je opravdu první testování, není to úplně reprezentativní. I v té první skupině firem, která se teď reportovala, byly velmi často velké firmy, které už třeba testují dlouhodobě, takže ty čísla opravdu mohou být zkreslená a musíme počkat delší čas na to, abychom je byli schopní vyhodnotit.