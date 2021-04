Dušek: Ve školách se od poloviny dubna udělalo přes dva miliony testů, pozitivních bylo 1057

Od 12. dubna, kdy začalo testování ve školách, bylo v Česku zaznamenáno 2998 pozitivních testů u dětí ve věku pět až 11 let, přičemž zhruba třetina byla odhalena při testování ve školách. Na jednání školského výboru to ve středu uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Testování ve školách má podle něj smysl. Epidemická situace se zlepšuje a návrat dětí do škol se zatím nijak negativně neprojevil, řekl.

