Rodičů, kteří nenechají děti začátkem školního roku testovat, nebude mnoho, věří ministr Plaga

Většinu žáků čeká začátkem školního roku tři testování na covid-19. Pokud to rodiče odmítnou, budou děti čekat přísnější opatření. Ve škole budou muset třeba nosit ochranu dýchacích cest. Ministr školství za ANO Robert Plaga věří, že takových případů nebude mnoho. Řekl to v pondělním rozhovoru pro Radiožurnál. Takoví žáci navíc nebudou smět u oběda sedět s ostatními. Psychologové varují před stigmatizací. Podle Plagy to ale není zásadní problém. Rozhovor Praha 16:29 23. srpna 2021

Máte už zprávy ze škol o tom, kolik rodičů nenechá své dítě otestovat?

Přesná čísla nemáme, protože škola ještě nezačala. Ale pokud bych měl využít zkušeností z jara, tak to číslo nebude tak vysoké, jak se někdy možná zdá při pohledu na sociální sítě.

Jsme u testování ve stejné situaci. Chápu, že tehdy nikdo z rodičů nevěděl, do čeho dítě jde a měl z toho obavy. Hovořilo se tam o vysokých procentech, ale nakonec to byly jednotky dětí.

Pevně doufám, že se není čeho bát a rodiče už to snad vědí. Takže to nebudou vysoká čísla. Já v to věřím.

Ti, kteří testování odmítnou, budou muset mít po celou dobu ve škole zakrytá ústa a nos, nebudou smět cvičit a zpívat. Někteří psychologové varují před stigmatizací a vyřazením těchto dětí z kolektivu. Nebojíte se toho, že děti, které rodiče nenechají otestovat, budou vyloučené? Třeba tím, že u oběda nebudou smět sedět s ostatními nebo s nimi cvičit v tělocvičně. Neublíží to jejich vývoji?

Myslím, že situace je obecně velmi složitá, byla velmi složitá. Jde nám o bezpečný a trvalý návrat k prezenční výuce všech dětí. Bavíme se o testování, které je naplánováno na dva týdny. Je také potřeba brát ohled na ostatní děti, které testováním projdou. A to se týká určité separace, což je příliš silné slovo, ta tam rozhodně není.

Vezměte si, že u oběda - je to často frekventované v médiích - jde jen o to, že to dítě, které nebude testované, musí mít odstup 1,5 metru od ostatních dětí, což už je po tom roce a půl epidemie vlastně standard. Nebojím se, že by to měl být nějaký zásadní problém.

Stáli jsme při debatě s ministerstvem zdravotnictví před otázkou, jestli to vůbec nějakým způsobem to omezovat, respektive jestli to neomezit tak, že dítě nebude mít vstup do školy. Jsem velmi rád, že to nenastalo, protože je právo na základní povinnou školní docházku. A to narušeno není.

To, že dítě musí při netestování strpět zvýšené režimové opatření, je logický požadavek ministerstva zdravotnictví. A já bych to otočil a apeloval bych na rodiče, aby prosím nechali své děti otestovat, protože celonárodní screening situace ve školách není jen o dětech, ale je o obrazu covidu-19 v celé společnosti při tom, když se mění prázdninový režim na školní, respektive pracovní.

Žádných žalob od rodičů na školy se neobáváte?

Jarní období bylo poznamenáno tím, že někteří rodiče přicházeli do kontaktu s řediteli a hrozili žalobami. Ale co se týká testování, tak právě proto jsem požadoval, aby ministerstvo zdravotnictví, než budeme rozesílat do škol manuály, upravilo právně tuto záležitost, aby ředitelé měli tu právní oporu. A ta právní opora je ztělesněná mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, které ministr Adam Vojtěch (za ANO) předložil minulý týden na vládu a vláda ho schválila.

Někteří rodiče se mohou rozhodnout i pro to, že první dva týdny nechají děti doma. Jak mají školy v takovém případě postupovat?

Rád bych upozornil, že distanční výuka, jak ji známe z minulého školního roku a jak je napsána v zákoně - to znamená, že ve chvíli, kdy je karanténa třídy, tak se přepíná třída do distanční výuky, která je častokrát doprovázena online výukou - tak to neplatí pro děti, u kterých se ve 14 dnech jejich rodiče rozhodnou, že je do školy nepošlou, protože je nechtějí nechat testovat. U nich bude režim standardní v tom, že dostanou od školy zadány úkoly. Nebo doporučuji školám, aby jim zadaly úkoly k samostudiu nebo studiu s rodiči. A po 14 dnech se to dítě vrátí.

Není to tak, že by měli automaticky nárok na to, že bude probíhat online výuka, když se rozhodnou dítě netestovat.

Ale ještě jednou. Spíš bych byl rád, kdyby k těm situacím nedocházelo. A ještě jednou bych využil prostor, který mi dáváte, k tomu, abych apeloval na rodiče, aby to neinvazivní testování, které se na jaře ukázalo, že žádným způsobem dětem neškodí, tak aby ho nechali své dítě absolvovat.

Po těch dvou týdnech, co budou děti doma, a pak přijdou do školy, tak se testovat nemusí?

To, co ministerstvo zdravotnictví připravilo je screeningové testování, není to bariérové testování, že do školy může vstoupit jen žák, který… To znamená, bavíme se o tom, že ty tři kola testování v případě antigenu, respektive dvou kol v případě PCR testů, tak jsou národním screeningem.

Ministerstvo zdravotnictví bude tu situaci vyhodnocovat a už na konci školního roku, tak, jak jsme po nich chtěli, stanovili, že tam, kde bude záchyt vyšší než 25 případů na 100 tisíc provedených testů, tak by se v tom testování pokračovalo. A tam, kde bude situace klidná a ten záchyt takový nebude, tak se počítá s tím, že by se nadále netestovalo. Tak zní v tuto chvíli stanovisko ministerstva zdravotnictví.