Vojtěch: Testy ve školách nebudou ani v Karlovarském kraji. Když se situace zhorší, můžeme je obnovit

Třetí a zatím poslední testování na koronavirus čeká ve čtvrtek děti ve školách po celé republice. Data zatím ukazují, že koronavirus se ve školách masivně nešíří. Testování ve čtvrtek skončí také v Karlovarském kraji, odkud hlásí na středních školách vysoké záchyty nakažených, uvedl pro Radiožurnál ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. „Pokud by se situace zhoršila, tak bychom v testování případně pokračovali," dodal. Rozhovor Praha 9:42 9. září 2021

V létě jste kritizoval laboratoře, že kvůli nedostatečnému odhalování nových variant je stát slepý k vývoji epidemie. Nebude bez screeningových testů slepý ještě víc?

V tuto chvíli čekáme na poslední vlnu testování, která proběhne dnes. Pokud by se ukázalo, že ani ta třetí vlna neodhalila ve školách nějakou eskalaci, tak pak bychom v tuto chvíli s testování nepokračovali.

Ovšem to neznamená, že se k němu nevrátíme. Budeme situaci sledovat. Jsme domluveni s ministerstvem školství, že se k testování můžeme v konkrétních regionech případně vrátit, pokud se tam situace bude zhoršovat.

To, že se obecně situace zhoršuje, to je samozřejmě pravdou. Ovšem znovu říkám, na základě těch prvních dvou kol testování to nevypadá, že by ten problém byl v šíření ve školách, ale je to otevřené. A pokud se ukáže, že to bude potřeba, tak se k testování vrátíme.

Třetinu pozitivních první týden v září tvořily děti do 19 let. Velmi vysoké záchyty na středních školách hlásí Karlovarský kraj, konkrétně 214 na 100 tisíc obyvatel. Nedává smysl pokračovat v testech aspoň tam?

Diskutovali jsme to s paní hlavní hygieničkou. Její názor je v tuto chvíli nepokračovat, protože sice je tam poměrně velká incidence v tom přepočtu, ale z hlediska konkrétních případů jsou to spíše jednotky. Nezdá se, že by to bylo nějaké masivní šíření v nějaké konkrétní škole nebo něco podobného.

Ty jednotky, které se vlastně odhalily v testování, tak byly zachyceny, odtrasovány a uvidíme. Znovu říkám, teď bude ta třetí vlna, která ukáže, jestli je vývoj eskalující v rámci třeba Karlovarského kraje ve školách, anebo nikoliv. Pokud by se situace zhoršila, tak bychom v testování případě pokračovali.

Ne jen jedno číslo

Řekl jste, že se chcete zaměřit na počty hospitalizovaných. Ústav zdravotnických informací a statistiky odhaduje, že ve druhé polovině září může být v nemocnicích přes 500 lidí s covidem. Není tohle pro vás teď alarmující číslo? Neznamenalo by to, že počty hospitalizovaných porostou rychleji než loni v září?

Ony už teď nerostou rychleji. Když se podíváte na srovnání stejného termínu s loňskem, tak počet hospitalizací byl loni zhruba čtyřnásobně vyšší. V tomto směru se skutečně zatím nezdá, že by růst hospitalizací kopíroval situaci v loňském roce.

Je to otázkou imunizace společnosti, zejména díky očkování. Proto jsme v tomto směru více optimističtí než minulý rok, kdy žádná vakcína nebyla a nikdo tady covid neprodělal. A ten náraz, zejména do hospitalizační péče, byl výraznější. Pokud by se ukázalo, že tomu tady tak není, tak nedává důvod dělat razantní opatření. Ale situaci budeme velmi pečlivě sledovat.

Zmínil jste, že rizikový scénář nastane při 50 příjmech denně. Po zkušenostech, které máte, a po době, kdy jste ministrem nebyl a sledoval jste, co se děje, nebude už při takovém počtu pozdě epidemii brzdit?

Myslím, že to je něco, co budeme sledovat v rámci trendu. Není to otázkou jednodenního výkyvu. Ale pokud by se ukázalo, že počty hospitalizovaných každý den narůstají v rámci desítek případů, tak budeme muset nějak zasáhnout.

Ale nechtěl bych teď strašit, nemyslím, že je to úplně namístě. Máme za sebou velkou vakcinační kampaň. Právě proto jsme takto tlačili na očkování, zejména rizikových skupin. A pevně věříme, že to povede ke kýženému výsledku, že počty hospitalizací nebudou takto růst.

V tomto není Česká republika ojedinělá. Takto k tomu dnes přistupuje většina států. Už se nedívá pouze na samotnou incidenci onemocnění, ale sleduje zásah v rizikových skupinách a podobně. Nebude to o jednom čísle, ale o celkových trendech. A doufejme, že situace bude lepší než v loňském roce.