Máme zásoby na testování určitě na dva týdny. Co bude dál, nyní nevím, říká ředitel základní školy

Správa státních hmotných rezerv zatím nevypsala nový tendr na antigenní testy do škol. Podle informací Radiožurnálu čeká na oficiální pokyny ministerstva školství. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že kvůli opakování tendru jsou dodávky testů do škol po 10. květnu nejisté. Šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý v rozhovoru Radiožurnálu řekl, že zásoby mají určitě na dva týdny, ale co bude dál, zatím neví. Praha 10:33 27. dubna 2021

Na jak dlouho školám vystačí zásoby testů? Je možné, že za dva tři týdny nebudou mít čím testovat své žáky?

V téhle chvíli máme zásoby určitě na dva týdny a předpokládám, že ještě na další týden. V téhle chvíli nevím, jak to bude dál. To znamená, že by nám určitě nevydržely na celý květen. To si myslím, že zcela jistě ne.

Zvažují školy, že by si testy školy nakoupily samy? Oslovilo vás už ministerstvo školství?

Ministerstvo nás neoslovilo. Oslovují nás různé firmy, které nám testy nabízejí. Nabízejí nám je od samého začátku. Některé nabízí dokonce laboratorní zpracování a podobně. Asi by nebyl problém testy sehnat, ovšem problém je spíš s tím, jak to máme dělat. Jestli půjde o větší částku peněz, tak by bylo potřeba, abychom udělali nějaké výběrové řízení.

Byla by to pro školy poměrně velká komplikace, kdyby opravdu všechny školy byly povinné si testy shánět. V téhle chvíli si některé školy shánějí testy ve spolupráci se zřizovatelem, protože jim třeba centrálně dodávané nevyhovovaly. Ale je to o dobrovolnosti. Ve chvíli, kdy by si všechny školy skutečně musely testy sehnat, byl by to asi poměrně velký zmatek.

V televizi Nova ministr zdravotnictví za hnutí ANO Petr Arenberger řekl, že pandemický zákon umožňuje, aby si ředitelé škol pořídili vlastní antigenní testy s tím, že jim je ministerstvo školství bude refundovat. Podrobné informace k tomu zatím nemáte?

Ne, k tomu nemáme, ale třeba se dnes objeví v datovkách, ono je to všechno opravdu velmi nové. Ještě jsem dnes datovku neprohlížel, tak teoreticky to tam může být. Pokud by je ministerstvo refundovalo, tak by to byla lepší varianta, protože bychom na to alespoň nemuseli shánět peníze.

Takže to by bylo o něco lepší, ale samozřejmě ceny testů jsou různé. Jak by se to řešilo? Sjednotila by se cena nebo by se dal nějaký limit, do kterého se školy mají vejít. Těžko říct. V každém případě pro nás by bylo daleko jednodušší, kdyby ten tendr proběhl. Přestože se na stávající testy trochu nadávalo, tak to bylo pro školy poměrně velmi pohodlné tak, jak to probíhalo dosud. Takhle by to byla komplikace.

PCR testy ve školách

Podle ministra Plagy je teď namístě urychlit debaty o zavedení PCR testů do škol. Souhlasíte?

Souhlasím, to si myslím, že je dobrý krok už proto, že se mají dělat jen jednou týdně, a ne dvakrát. Navíc existují opravdu neinvazivní PCR testy, které jsou velmi dobré. Vidím tady dvě nevýhody. Jedna je v tom, že skutečně musí být laboratoř, která je zpracuje, ale spousta lidí tvrdí, že laboratoře mohou fungovat a že to zvládnou.

Další věc je pan doktor (Emanuel) Žďárský, který říká, že připravil testy, které by byly velmi levné a velmi dobře zpracovatelné pro školy. Doufám, že i touto možností by se ministerstva zabývala.

Další věc je, že nevýhoda PCR testů je v tom, že se dozvíte výsledek skutečně nejdřív večer. To znamená, že pokud máte antigenní test v pondělí a ráno se děti testují, tak dítě, které je pozitivní, tak odchází domů a třída se může dál učit. Nám se stalo v jedné třídě právě včera (v pondělí – pozn. red.), protože se testujeme PCR testem ve škole – sehnali jsme si je…

Jenom připomenu, že jste ředitelem základní školy v Klánovicích.

Ano. Stalo se nám, že v jedné třídě se večer ukázalo, že jedno dítě bylo pozitivní a třída musí celá do karantény – přestože bylo pondělí – právě proto, že děti byly celý den spolu. Takže tohle je drobná nevýhoda PCR testů. Pokud se tam ukáže pozitivní dítě, tak do karantény třída musí. I když je pondělí. U antigenních to bylo pouze ve čtvrtek, ale myslím si, že je to drobná nevýhoda proti výhodám, které by z PCR testů plynuly. Takže jsem pro PCR testy, pokud se to podaří organizačně zajistit a zařídit.