Ministr Vojtěch: Testování ve školách po tomto týdnu skončí. Koronavirus se tam nešíří

Testování na covid-19 ve školách podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha po tomto týdnu skončí. V prvním termínu po zahájení školního roku minulý týden testy potvrdily 116 pozitivních případů nákazy. Data z druhého testování v pondělí se zatím vyhodnocují, ale již naznačují, že situace se ve školách zatím nezhoršuje. Ministr to ve středu řekl na jednání sněmovního školského výboru. Aktualizováno Praha 10:59 8. 9. 2021 (Aktualizováno: 11:50 8. 9. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch na tiskové konferenci na Ministrestvu zdravotnictví. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podle současných dat nepředpokládáme, že bychom v testování v žádném z krajů pokračovaly po 9. září. Mimořádné opatření, které bylo vydáno se zkonzumuje 10. září, do kdy je účinné, a tím pádem bude automaticky zrušeno a zatím nebudeme vydávat žádné nové opatření týkající se testování ve školách,“ uvedl Vojtěch.

Epidemie covidu dál sílí. V úterý přibylo 588 nových případů, nejvíce od 25. května Číst článek

Nevyloučil, že v závislosti na situaci by se to časem mohlo v některém kraji změnit. Dál podle něj bude ve školách platit povinné nošení roušek na chodbách či v šatnách. Opatření má ochránit školy před uzavíráním kvůli výskytu nákazy. Pokud se budou nosit roušky, budou muset při potvrzení nákazy do karantény pouze jedinci nebo jednotlivé třídy.

Podle Vojtěcha má ministerstvo v současnosti kompletní výsledky z prvního poprázdninového termínu testování ve školách. Potvrdilo se při něm 116 případů nákazy. Výsledky z druhého termínu testování zatím podle ministra nejsou finální, i když sběr dat je rychlejší než minulý týden, řekl.

Dosavadní výsledky podle něj ukazují, že výskyt nákazy se ve školách nezhoršuje, i když nárůst epidemie v Česku je podle něj v současnosti nesporný.

Plošné screeningové testování ve školách stanovilo ministerstvo zdravotnictví na 1. či 2. září, a dále na 6. a 9. září. V celé zemi je podle statistik ministerstva školství asi 4200 základních a 1280 středních škol, 1. září do nich nastoupilo na 1,4 milionu dětí.

Česko je na úpatí další vlny epidemie covidu-19, znovu přichází ze západu, tvrdí Vojtěch Číst článek

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví odhalily v úterý laboratoře v Česku 588 nakažených. Více pozitivních testů za jeden den bylo naposledy 25. května. Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, stouplo z 18 na 21.

Ještě před týdnem byla celorepubliková incidence 13. Dál roste i reprodukční číslo, k dnešku stouplo na 1,48 z předchozích 1,36. Nad hodnotou jedna, což značí zrychlování šíření epidemie, je 14 dní.