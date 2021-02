Ministerstvo vnitra zařizuje antigenní testování žáků. Posuzuje nabídky celkem šesti dodavatelů

Ministerstvo zdravotnictví už předvybralo šest typů testů, které by se mohly používat pro vyšetření dětí na koronavirus při jejich návratu do škol. Hned na začátku března by se to týkalo deváťáků a maturantů. Testy má zajistit ministerstvo vnitra. Vybrané firmy a výrobce už proto oslovilo a čeká na jejich nabídku. Praha 18:54 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že k otestování by se měly používat antigenní testy, které školáci zvládnou provést sami (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Chceme vědět cenu a harmonogram dodávek, podle toho vybíráme dodavatele. Co nejrychleji,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Ministerstvo zdravotnictví vytipovalo vhodné testy s ohledem na schopnost firem splnit požadavky dané platnou legislativou a s ohledem na využití testů ve školách pro samotestování z nosu. Rozhodovat bude pětičlenná komise.

„K podpisu smlouvy s dodavatelem by mělo dojít do konce týdne,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Šéf školských odborů o testování žáků: Je obrovská škoda, že se celá problematika nezačala řešit dřív Číst článek

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že k otestování by se měly používat antigenní testy, které školáci zvládnou provést sami. Konkrétně jde o bezbolestný stěr z přední části nosní dírky. Výsledek je k dispozici během pár minut.

Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) ale sady, které používají studenti v Rakousku, zřejmě nejsou dostatečně citlivé.

Podobný názor má i virolog Ivan Hirsch: „Bylo prokázáno, že tyto testy jsou spolehlivé pro příznakové pacienty, tam to funguje velmi dobře. O to nám ovšem tolik nejde, jde o to detekovat ty žáky, kteří jsou bezpříznakoví.“

Jenže třeba citlivější PCR kloktací testy ministerstvo nechce. Bojí se většího rizika šíření koronaviru kvůli aerosolu.

Anna Horáčková

@anna_horackova 🧪 Testování ve školách:



Nabídky šesti dodavatelů Ag testů posoudí do pátku pětičlenná komise složená ze zástupců ministerstev vnitra, školství a zdravotnictví. Smlouva na nákup sad má být podepsána do konce týdne - uvedl pro @Radiožurnál Ondřej Krátoška z vnitra. @iROZHLAS.cz