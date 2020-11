Vláda odmítla levné testy z Česka, tvrdí biolog Flegr. Babiš s Prymulou se nařčení brání

Evoluční biolog Jaroslav Flegr na svém facebookovém profilu v pondělí publikoval text, ve kterém nařkl premiéra Andreje Babiše (ANO) a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu z toho, že na jaře odmítli využít levné testy ze slin, které jim nabídl klinický DNA genetik a pedagog z Přírodovědecké fakulty UK Emanuel Žďárský. Babiš označil informaci za fake news. Podle Prymuly Žďárský nemluví pravdu, jeho testy prý kvalitativně nevyhovovaly. Praha 21:22 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Roman Prymula na tiskové konferenci po uvedení epidemiologa do funkce ministra zdravotnictví. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Žďárského metodologie podle Flegra zvládne zpracovat až 200 tisíc vzorků denně. „Do současnosti provedl touto metodou asi 40 tisíc testů, přičemž citlivost testu je 95 %, specifita téměř 100 % a náklady na jeden test mohou být i pod 100 korun,“ napsal.

Žďárský metodu testování představil a nabídl podle Flegra zdarma Babišovi, Prymulovi i ministerstvu již v půlce března. Biolog v textu uvádí, že testování by bylo o polovinu levnější než v případě antigenních testů, které vláda nakupuje. A také čtyřikrát přesnější. Biolog naznačil, že vláda nechce testy použít, protože z nich nemá provizi, jako v případě nákupu ze zahraničí.

Chyba na jeho straně

Premiér se proti nařčení na facebooku ohradil. „Mě a profesora Romana Prymulu obviňuje z toho, že jsme prý nereagovali na metodu testů od Emanuela Žďárského. A dokonce naznačuje, že jsme to snad udělali kvůli nějakým provizím. Nechápu, jak si to může dovolit. Je TO NESMYSL. Klasická fake news,“ napsal.

Babiš citoval také Prymulův postoj. „Doktor Žďárský byl pozván na Ministerstvo zdravotnictví na panel odborníků, kde byl mj. docent Hajdúch, prof. Macek i zástupci SZÚ a kde měl obhájit svůj test. To se mu úplně nepodařilo. V systému je samozřejmě nutné používat validované testy. Byl vyzván, aby svůj test certifikoval. Dosud nemám zprávu, že by tak učinil, i když měl od března dostatek času, aby metodu nechal SZÚ schválit. To se nestalo. Pokud je někde chyba, tak pouze na jeho straně.“

O covidu se nemluvilo

Bývalý ministr zdravotnictví později sám reagoval na twitteru. Žďárský podle něj měnil svá vyjádření ohledně ceny testů a nepostupoval k validaci a certifikaci. „Bohužel nemluví pravdu. O kvalitě svých testů nepřesvědčil rozsáhlý panel expertů, který byl na ministerstvo zdravotnictví svolán, a doporučení dalšího postupu nerespektoval,“ napsal Prymula. Podle Žďárského ale testy splňují všechny požadavky včetně těch evropských a ověření by mělo přijít ze strany státu.

Prymula dodal, že z panelu odborníků, který se na ministerstvu zdravotnictví konal 23. června, vznikl záznam. Žďárský přiznal, že na panelu byl, ale odmítl, že by se řešilo plošné testování na covid-19. Na schůzce měl prezentovat testy na cystickou fibrózu. „O covidu se v tomto smyslu na schůzce vůbec nemluvilo,“ řekl v pondělí deníku Echo24.

Žďárský také podle Flegrova textu připravil návrh plošného testování celé populace České republiky. To by s pomocí jeho testů ze slin mohlo být hotové během jednoho týdne a o polovinu levněji, než za pomoci antigenních testů.