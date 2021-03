Stát proplatí firmám za rychlotesty 60 korun. ‚Stály ale 100 až 220,’ říká šéf podnikatelských svazů

Vláda v pondělí nařídila povinné testování zaměstnanců na covid-19. Od minulého týdne probíhalo na dobrovolné bázi, od středy ale bude povinné v podnicích, které mají nad 250 pracovníků. Stát přispěje na jeden test 60 korun, podle předsedy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jana Wiesnera to ale veškeré náklady nepokryje. „Budeme žádat, aby byla upravena cena, která se bude fakturovat,” řekl pro Radiožurnál. Praha 14:53 2. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner | Zdroj: Úřad vlády ČR

Od středy začíná testování ve firmách nad 250 zaměstnanců, do deseti dnů musí otestovat všechny pracovníky. Podniky s 50 až 249 lidmi začnou s testováním v pátek a všichni pracovníci budou muset mít testy hotové do 15. března.

Na jeden test bude stát přispívat 60 korun čtyřikrát měsíčně, proplácet je má zpětně pojišťovna. „Dostali jsme takovou tabulku, která se musí při tom testování vyplňovat. A na základě toho se bude v dubnu pojišťovně účtovat celé testování za březen,” vysvětlil Wiesner.

I stát by měl testy proplatit i v případě, že se budou zaměstnanci testovat sami bez asistence zdravotníků. „Bude to muset vykazovat podnik,” dodal předseda konfederace.

Vyšší příspěvek?

Firmy mají testů prozatím dostatek, potýkají se ale s jiným problémem. Nakoupily je za víc peněz, než dostanou.

„Cenově jsme jinde. Budou nám platit 60 korun. My jsme si prověřovali asi pět podniků z těch devatenácti (schválených) a cena byla od 100 až do 220 korun,” popsal. Konfederace tak bude s ministerstvem znovu jednat. „Budeme žádat, aby byla upravena cena, která se bude fakturovat,” dodal.

Podobně se v úterý vyjádřil také šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Řekl, že stát by měl firmám přispívat alespoň 80 nebo 100 korun na test na covid-19. Levnější testy podle něj nejsou dostatečně citlivé.

O pokutách není jasno

Wiesner také upozornil, že problém je i s tím dostat testy do firem ještě tento týden. Podle něj někteří prodejci slíbili, že dodají zboží do tří dnů, jiní to ale zvládnou až v polovině března. „Není to zajištěné,” doplnil s tím, že společnosti, které už testovaly, teď mají menší problém. Ostatní na tom ale budou hůř.

Zároveň konfederace bude chtít po vládě stanovisko k tomu, jak se zachovat, když někteří zaměstnanci testování odmítnou. Premiér Andrej Babiš (ANO) na CNN Prima News na konci února řekl, že firmám, které nebudou testovat, by mohla hrozit pokuta až 500 000 korun a zaměstnancům 50 000 korun. „To nevím. Jsem zvědavý, jak se to bude vymáhat,” řekl Wiesner.

Většina pravidel je nicméně podle Wiesnera jasná a společně se Svazem průmyslu a obchodu je konfederace vypsala do manuálu, který jejich zaměstnavatelé dostanou.