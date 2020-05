Nemocnice v Domažlicích a Klatovech pozastavily testování samoplátců na koronavirus. Kvůli ceně

V Plzeňském kraji ubyla místa, kde se můžou zájemci nechat otestovat na koronavirus. Od soboty službu pozastavily nemocnice v Domažlicích a Klatovech. A to kvůli maximální ceně testů. Tu stanovilo ministerstvo zdravotnictví na 1756 korun včetně odběrů, a to je podle vedení nemocnic málo, protože náklady na testy jsou o několik stovek vyšší. Proto obě zařízení službu pozastavila a postupně dávají vědět objednaným lidem, aby nechodili. Domažlice 14:26 16. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice Strakonice snížila od soboty cenu testů na covid-19 pro samoplátce z 2600 na 1756 korun. | Foto: Martin Meissner | Zdroj: ČTK/AP

„Ti další objednaná na další dny, kterých jsou zhruba tři stovky, ty už postupně informujeme a jejich rezervace rušíme. Zároveň jsme ukončili možnost dalšího objednávání,” popsal mluvčí nemocnic Jiří Kokoška

V nemocnicích nechávali otestovat například pendleři a dřív tam za testy platili 2800 korun.

Rozhodnutí vedení nemocnic, potažmo plzeňského kraje není definitivní. Situací by se podle hejtmana Josefa Bernarda z ČSSD měli radní zabývat příští týden.

„Budeme tratit na jednom odběru třeba tisíc korun, Takže ředitel, když to umožní, tak mu za den naskočí ztráta třeba 100 tisíc a za týden už se to bude blížit milionu. Takže rada musí zasednou, ta zasedá v pondělí, a musíme se poradit, co s tím uděláme,“ řekl Bernard Radiožurnálu.

To, že je v příhraničí na Plzeňsku o dvě odběrová místa méně, by podle hejtmana nemělo působit problém. Pokud by se ale nejvyšší stanovená částka za testy měnila a byla by vyšší, popřípadě by se kraj rozhodl testy dotovat, nemocnice by službu zase obnovily.

Testy se nevyplatí ani nemocnici v Kroměříži, taky tam s nimi končí. Na některých odběrových místech ale testy zlevnily. Platí to třeba pro krajské nemocnice v Ústeckém kraji, v Jablonci nebo Jilemnici. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula bude ještě chtít o maximálních cenách za testy jednat.

Jihočeské nemocnice

Nemocnice Strakonice snížila od soboty cenu testů na covid-19 pro samoplátce z 2600 na 1756 korun. Vyjde vstříc velkému zájmu pendlerů, řekla v sobotu ráno mluvčí Jihočeských nemocnic Iva Nováková. V pátek přitom holding Jihočeské nemocnice oznámil, že ceny testu snižovat nebude navzdory rozhodnutí ministerstva zdravotnictví.

„Je to dáno vývojem situace. Došli k rozhodnutí, že tam těch klientů mají opravdu hodně,“ řekla Nováková. Víc podle ní nemocnice k rozhodnutí snížit cenu uvádět nechce. Pendleři jsou podle ní ale velkorysí a rozdíl původní a snížené ceny nechávají nemocnici jako dar. Nemocnice vyšetřuje samoplátce i o víkendech, výsledky dostanou lidé elektronicky do 24 hodin.

Před zavedením limitu se ceny testů lišily podle nemocnic a pohybovaly se mezi dvěma a třemi tisíci korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl deníku Právo, že si chce o limitu s ministrem Vojtěchem ještě promluvit. Podle něj, by celá rodina měla za společný test zaplatit maximálně 600 korun.

