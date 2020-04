Výsledky testů na koronavirus do 24 hodin. ‚Nevím, kdo to platil,‘ říká Benešová k setkání v Lánech

Členové expertního týmu prezidenta Miloše Zemana a další účastníci včerejšího jednání v Lánech se nechali testovat na koronavirus. Radiožurnálu to řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Sám prezident Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že se testovat nenechal, protože se cítí dobře a nemá žádné příznaky. Praha 16:13 5. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a ministr obrany Jan Hamáček (ČSSD) během jednání expertního týmu v Lánech | Zdroj: Twitter Jiřího Ovčáčka

Schůzky na zámku v Lánech se kromě členů expertního týmu zúčastnil taky ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a taky policejní prezident Jan Švejdar.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Telefonní rozhovor s Marií Benešovou o testování poradního týmu

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která je členkou expertního týmu, Radiožurnálu řekla, že test na koronavirus podstoupila v pátek na Pražském hradě.

„Byl to příkaz právě pana kancléře. Takže jsme se odebrali do Jízdárny Pražského hradu, kde se provádějí nějak ty testy. Tam nám odebrali vzorky a večer nám volali výsledek,“ řekla Benešová. Testy na koronavirus podle ní provedla Ústřední vojenská nemocnice v Praze.

‚Ostatním poděkuji později.‘ Prezident udělí Prymulovi Řád bílého lva, zkritizoval Evropskou unii Číst článek

Kdo testy platil?

Benešová dále řekla, že neví, proč výsledky byly tak rychle k dispozici, ani kdo testování platil. K těmto otázkám se nechtěl vyjádřit ani hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Na dotazy zatím nereaguje ani Ústřední vojenská nemocnice.

Kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář následně poslal Radiožurnálu vyjádření k testování poradního týmu. „Testování bylo objednáno předem, proběhlo v pátek ráno a výsledky byl známé standardně do 24 hodin,“ napsal.

Na účastníky sobotní schůzky v Lánech se snesla kritika poté, co se na sociálních sítích objevila jejich společná fotografie. Snímek zobrazuje dvanáct členů prezidentova týmu, kteří sice mají roušky, ale sedí blízko sebe a před sebou mají přichystané občerstvení.

Kvůli fotografii ze setkání u prezidenta dává předseda Svazu měst a obcí svou funkci k dispozici Číst článek

Ve vyjádření, které zaslala ČTK mluvčí policejního prezidenta Jana Švejdara, stojí, že předem neúspěšně prosazoval jednání on-line.

'Je to ostuda'

Fotografii teď kritizuje opozice. Podle ní tak dal expertní tým najevo, že ignoruje současná nařízení proti šíření koronaviru. Například předseda Pirátů Ivan Bartoš to v televizi Prima označil za papalášství.

„Nemyslím si, že by to spravila bloková pokuta v desetitisících korunách. Když se tam takto vyfotí u společné večeře, ignorující veškeré předpisy nejvýše postavení lidé v České republice, tak je to ostuda,“ řekl Bartoš.