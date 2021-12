Koronavirus omezuje výuku. Pozitivně testovaných žáků je od září dvakrát víc, než předtím za rok a půl

Od začátku školního roku se koronavirem v Česku nakazilo dvakrát víc žáků základních a středních škol, než před tím za rok a půl. Celkem mělo za celou dobu pandemie pozitivní test na covid 24 procent dětí od šesti do 18 let. Z toho 11 procent jen za září, říjen a listopad letošního roku, vyplývá z analýzy dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která zpracoval datový analytik Michal Bauer pro spolek Pedagogická komora. Praha 20:34 5. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rostoucí počty dětí nakažených koronavirem se promítají také do počtu hospitalizací. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Data ministerstva zdravotnictví ukazují, že v tuto chvíli je ze všech věkových kategorií nejvyšší výskyt nákazy u dětí ve věku 6 až 11 let, které se stále nemůžou nechat očkovat. K 2. prosinci se u nich potvrdilo 2642 případů na 100 000 lidí za sedm dní.

Druhá nejvyšší incidence z celé populace byla ve věkové kategorii dětí od 12 do 15 let, a to zhruba 2450 nakažených na 100 000.

Pro srovnání: průměr za celou Českou republiku byl ve čtvrtek 1135 případů na 100 000 obyvatel.

Přibývá i hospitalizací

Rostoucí počty dětí nakažených koronavirem se promítají také do počtu hospitalizací.

Děti sice nepatří mezi rizikové pacienty, ale podle analýzy zveřejněné Pedagogickou komorou je jich teď v nemocnicích dvojnásobek oproti minulým vlnám epidemie. Rekordní byl minulý týden, kdy jich v českých nemocnicích přibylo 120.

„Současná vlna epidemie je vlnou neočkovaných. To jsou ti, kteří očkování odmítli, nebo očkovaní být nemohli. Zatím nemohly být okčkovány děti do dvanácti let. Skupina dětí od dvanácti do osmnácti let, která očkovaná být mohla, je zatím proočkovaná nejméně. Takže je jasné, že se covid začal šířit právě v této části populace,“ vysvětluje pro Radiožurnál přednosta Pediatrické kliniky fakultní nemocnice Motol Jan Lebl.

Děti ve věku mezi 5 až 11 lety se budou moct k očkování registrovat od 13. prosince. O den později by pro ně praktičtí lékaři měli začít dostávat vakcíny.

Uzavírání škol

Navzdory komplikacím způsobeným koronavirem zatím ministr školství v demisi Robert Plaga (za ANO) plošné uzavírání škol a přechod na distanční výuku odmítá.

Stejné stanovisko zastává třeba i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

„Když se ráno dozvíme, že je žák pozitivní, tak musíme vytrasovat všechny žáky. Poté poslat tabulky hygieně, volají nám rodiče a ptají se... Je to určitě náročnější, ale jsme rádi, že děti máme ve škole. Já osobně velmi. A myslím, že to stejně vidí i žáci,“ řekla Radiožurnálu.

V tom s ní souhlasí i přednosta motolské pediatrie Jan Lebl. Podle něj měla dlouhá výuka na dálku v minulých dvou ročnících negativní dopady nejen na vzdělávání, ale i na psychiku i sociální vývoj dětí.

Zpřísněná opatření

Viroložka a členka skupiny MeSES Ruth Tachezy by byla pro okamžité zpřísnění protiepidemických opatření ve školách. Například nošení respirátorů po celou dobu vyučování a častější a efektivnější testování.

Omezení by se měla dotknout také mimoškolních aktivit dětí, v čemž se shoduje se členem Národního institutu pro zvládnutí pandemie Marianem Hajdúchem. Podle něj by uklidnění epidemické situace ve školách prospěl přechod na distanční výuku například na dva týdny.

Spolek Pedagogická komora pak vyzval k uzavření škol od 13. prosince a dálkové výuce až do Vánoc. O případném prodloužení vánočních prázdnin bude už v pondělí znovu jednat vláda.