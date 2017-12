Požár v bývalé textilce Karnola mohl někdo založit úmyslně, myslí si místostarosta Krnova

„Požár vznikl v jednom čase ve vícero místech a existuje možnost, že požár nebyl dílem náhody, ale byl založen záměrně,“ upřesnil pro Radiožurnál místostarosta Krnova Michala Brunclíka.

Objekt byl podle něj pod velmi dobrou kontrolou. „Měli jsme zajištěné vstupní otvory, všechna okna zasklená. Je to budova určená k rekonstrukci, takže není v ideálním technickém stavu, ale na druhou stranu to nebylo o tom, že by tam bylo možné volně vstupovat a pohybovat se. Pokud tam někdo vnikl, to je zatím spekulace, ale bylo naznačeno, že to tak patrně bude, tak samozřejmě prostřednictvím nějakého násilí," uvedl místostarosta pro ČTK.

A dodal, že město musí objednat statika, aby posoudil, zda je objekt bezpečný a zda jej lze zachránit.

V Krnově na Bruntálsku hoří budova bývalé textilky Karnola. Jde o národní kulturní památku. | Foto: PR/Městský úřad Krnov | Zdroj: ČTK

Trosky vyhořelé textilní továrny prohledá speciálně vycvičený policejní pes, který by měl potvrdit, nebo vyvrátit Brunclíkovo podezření, že objekt mohl někdo zapálit úmyslně.

„Jelikož jsme na počátku prověřování, nemůžeme vyloučit úmyslné zapálení, nedbalostní jednání, ale pracujeme i s dalšími verzemi,“ řekla bruntálská policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Policisté zárověň prosí veřejnost o pomoc. Přivítají jakékoli informace, fotografie a videa, které by zachycovaly událost před příjezdem policistů, hasičů. Lidé mohou kriminalisty kontaktovat na čísle 974 731 603, přes tísňovou linku 158 nebo e-mailem na br.2ook@pcr.cz.

Budovu bývalé textilky Karnola v Krnově na Bruntálsku zachvátil ve středu odpoledne požár. Po zhruba čtyřhodinovém zásahu se ho hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Na místě zasahovalo 19 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, jeden hasič byl lehce zraněn.