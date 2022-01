Těžba uhlí na Karvinsku pomalu končí. Doly ale dál slouží jako zdroj suroviny k výrobě tepla a elektřiny

Na Karvinsku zůstal v provozu poslední činný důl, všechny ostatní už jsou zavřené. Přesto se tam dál těží. Nejde o uhlí, ale o strategicky důležitý metan. Ještě mnoho let se bude z podzemí odčerpávat, než doly zaplaví voda. Právě metan pomůže přeměnit důlní areály pro jiné využití. Karviná 9:37 25. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Černouhelné doly budou dál sloužit jako zdroj cenné suroviny - metanu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Mechanik Miroslav Alman ukazuje, jak funguje takzvaná degazační stanice. Na uzavřeném dole ČSA v Karviné. Pod zemí je 10,5 kilometru metanového potrubí, které míří právě sem. „Jak se plyn ochlazuje, tak z něj vychází voda,“ vysvětluje pro Český rozhlas Ostrava.

Karvinské doly dál slouží jako zdroj suroviny k výrobě tepla a elektřiny. Natáčel Martin Knitl

Masivní trubky přivádí metan nepřetržitě. Jinak by hrozil výbuch. Hlídá se koncentrace, tlak a další parametry, aby byl důl bezpečný.

„Každý panel je pro jednu vývěvu. Tady vidíte, kolik má sání, kolik jede z dolu podtlak. Teď jedeme na 50 kilopascalů. Čím je větší dálka potrubí, tím se snižuje sání,“ popisuje.

„Když se nasaje do vývěv, tak se potom dodává na využití tepla,“ doplňuje s tím, že metan tak opouští danou stanici.

Metan odebírá jiná firma. Je to cenný zdroj energie hlavně do budoucna. „Společnost DIAMO chce metan a jeho energii využívat, a to k výrobě elektrické energie a výrobě tepla v areálech, které budou zmodernizovány nebo přebudovány na nové využití,“ přibližuje Kamil Kaufman z darkovského závodu firmy DIAMO.

V uzavřených šachtách se proto budou stavět nové plynové jámy, všude tam, kde se metan těží. Tím se odčerpávání z rozlehlých podzemních prostor zjednoduší.

„Plynová jáma je taková, že se v nějaké hloubkové úrovni vybuduje betonová zátka. Nad ní se jáma zlikviduje zpevněným zasypovým materiálem, betonem nebo chudým betonem, kterým povede potrubí a bude znovu napojeno na degazační stanici. Do budoucna je plán tyto degazační stanice zmodernizovat na automatizovaný provoz,“ podotýká Kaufman.

Hlídání a využívání metanu jako zdroje tepla a elektřiny bude možné až do zaplavení celého dolu. Což podle firmy DIAMO potrvá ještě desítky let.