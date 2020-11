Konec spalování uhlí v Česku? Podklady komise jsou nedostatečné, upozorňuje Rovenský z Greenpeace

Uhelná komise v čele s ministry Karlem Havlíčkem a Richardem Brabcem by měla v tomto týdnu dojít k zásadnímu rozhodnutí: Odkdy se Česká republika obejde bez elektřiny z uhlí. Ve hře jsou tři termíny – roky 2033, 2038 a 2043. Který z nich vyhraje? A co bude postupné zavírání uhelných elektráren obnášet? A netrvá práce Uhelné komise zbytečně dlouho? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl člen komise Jan Rovenský z hnutí Greenpeace. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:43 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Požadují mimo jiné rychlý konec těžby a spalování uhlí a přechod k obnovitelným zdrojům energie. | Zdroj: Greenpeace

Další schůzka Uhelné komise má být tento pátek. Padne tam opravdu rozhodnutí?

To upřímně řečeno nevím. Je jasné, že pan ministr Havlíček hodně stojí o to, aby tam nějaké rozhodnutí padlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s členem Uhelné komise Janem Rovenským z organizace Greenpeace

Ale když jsme se o tom bavili v rámci druhé pracovní skupiny předminulý týden, tak bylo zřejmé, že většina stakeholderů – ti, kteří si přejí rychlý konec uhlí, jako jsme my, i ti, kteří si přejí jeho pokračování, jako třeba odbory a průmyslové svazy – nejsou s aktuálním termínem rozhodnutí moc srozuměni.

Důvod je, že nám chybí pořád ještě nějaké podklady. Nejdůležitější jsou takzvané útlumové křivky – sice máme nějaké roky, ale není popsaná cesta, jak se k nim dostat.

Pokud v pátek budete rozhodovat, tak jenom o tom finálním roce? Nebudete řešit, kdy se s tím zavíráním začne?

V tuto chvíli to vypadá, že jediná věc, o které se v pátek bude hlasovat, je konečný rok. Podle toho, co říkal náměstek Zámyslický z ministerstva životního prostředí, který předsedá první pracovní skupině, tak útlumové křivky by se dodělávaly až ex post k tomu roku, který by už byl schválen.

V této situaci budete třeba navrhovat, aby se ještě rozhodnutí odložilo?

Uvidíme. Teď to celé bohužel směřuje k politickému rozhodnutí než odbornému, komise se za posledního tři čtvrtě roku velmi výrazným způsobem odchýlila od původního zadání. Čekal jsem, že budou stovky stránek podkladů, jako to bylo třeba při rozhodování vlády o limitech těžby v roce 2015.

V tuto chvíli jako členové komise máme stále v ruce pouze patnáctistránkový podkladový materiál, což je nějaké manažerské shrnutí, ale nejsou to žádná kvalitní podrobná čísla.

Pokud tam bude převažující názor, že bychom to odložit měli, tak to podpořím – bylo by lepší s tím počkat a podklady dodělat. Ale pokud by bylo jasné, že to hlasování bude, tak se určitě nezdržím, protože to by pak znamenalo, že rozhodnutí může být ještě hroší, než kdybych hlasoval.

Je reálné obejít se bez uhlí a nového bloku v Dukovanech? A jak lze nahradit 40 procent uhelné elektřiny? Poslechněte si Dvacet minut Radiožurnálu s Janem Rovenským z organizace Greenpeace.