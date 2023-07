Na místě lomu ČSA má po těžbě uhlí vzniknout unikátní rozlehlá plocha divoké přírody

Na místě uhelného povrchového lomu ČSA na rozhraní Mostecka a Chomutovska by měla do 10 let vzniknout unikátní oblast divoké přírody. Počítá s tím návrh těžařské společnosti Severní energetická a Agentura ochrany přírody a krajiny. Existují ale i obavy některých místních – mají strach, že se z mnohahektarového pozemku stane jen neúrodná step.

