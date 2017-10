Těžce nemocní zřejmě přijdou o inovativní léky. 'Ušetříme až 2,5 miliardy,' tvrdí ministerstvo

Kvůli vyhlášce by někteří pacienti podle deníku MF Dnes přišli o možnost zůstat s vážnou nebo vzácnou nemocí doma a museli by být v nemocnici. Rovněž by jim hrozilo, že u nich nemoc bude postupovat rychleji.

Ministerstvo zdravotnictví novelu vyhlášky hájí. Podle náměstka ministra Toma Philipa omezí plýtvání s drahými léky. Stát by díky změně prý mohl ušetřit až 2,5 miliardy korun.

Deník přitom upozorňuje, že k takzvaně vysoce inovativním lékům se hodně pacientů nedostane už teď. Kvůli nedostatku peněz je pojišťovny nemůžou ročně zaplatit stovkám lidí.

Nová vyhláška může situaci ještě výrazně zhoršit. Pokud by vstoupila v platnost, pojišťovny by přestaly platit až 90 procent inovativních léčiv.