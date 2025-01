Těžce se realizuje něco, na co nemáme peníze. V Sýrii ale každý den čekají na náš chleba, říká Pánek

České neziskové organizace nejspíš čekají problémy s financováním projektů, zjistil server iROZHLAS.cz. Dotklo se jejich totiž pozastavení peněžní podpory administrativou amerického prezidenta Trumpa. To zatím platí na 90 dní, výjimku by ale měly mít projekty zachraňující životy. „Ukazuje se, že u pomoci zachraňující životy to není tak snadné a není správné to takhle rychle zastavit,“ uvedl pro Radiožurnál Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni. Rozhovor Praha 11:09 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump podepisuje v Oválné pracovně Bílého domu exekutivní příkaz | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

O kolik peněz byste asi mohli přijít?

Informace máme obecně podobné, jako jste řekl v úvodu. Nejdřív vyšel dekret, který zastavoval veškerou pomoc.

„Uvažujeme nad tím, jak to ukončení provést tak, abychom co nejméně ublížili lidem, kteří třeba každodenně čekají na chleba, který se peče v Sýrii," říká Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni

Logicky se ale ukazuje, že u pomoci zachraňující životy, u potravinové pomoci, u přístřeší pro uprchlíky a dalších takzvaných life saving aktivit – to znamená životy nebo zdraví zachraňující – to není tak snadné a není správné to takhle rychle zastavit.

Ministerstvo zahraničí Spojených států už z 90denního pozastavení pomoci část typů aktivit vyjmulo. Jak to bude do detailů, to samozřejmě nevíme. „Policy“, kterou vyhlásili, se teprve teď bude specifikovat jak po sektorech, po typu pomoci, tak po zemích.

Za americké peníze obecně realizujeme nikoli projekty, ale spíš obrovské operace pomoci, zejména v Sýrii, kde jde o potravinovou pomoc. Na Ukrajině jde zase o pomoc vnitřním uprchlíkům. Typově jsou to spíš věci, které myslíme, že Spojené státy nezastaví – rozhodně ne takhle náhle.

Jestli to bude otázka 10 nebo 30 milionů dolarů, to nevíme. Počítáme, že se to upřesní během pár dní, možná týdnů.

Pokud by výpadek byl ve výši, ve které říkáte, povedlo by se vám tu díru v rozpočtu nahradit nějakými penězi odjinud? Už nad tím uvažujete?

Samozřejmě uvažujeme nad tím – pokud bychom museli nebo měli ukončit financování některých aktivit, jak to vypadalo v prvních dnech – jak to ukončení provést tak, abychom co nejméně ublížili lidem, kteří třeba každodenně čekají na chleba, který se peče v námi dotovaných pekárnách v Sýrii.

Jsou to většinou vdovy s dětmi a jiné podobné skutečně zásadní typy asistence lidem na různých místech. Máme nějaké vlastní humanitární fondy, ale v zásadě jsme služba, která pomáhá tak, jak vlády nebo případě z veřejných sbírek lidé a firmy chtějí nebo jsou ochotny financovat.

Takže bychom museli postupně uzavřít ty typy aktivit, na které americké peníze už nebudou. Neudělali bychom to okamžitě a nějak drasticky, ale zjednodušeně řečeno, těžko můžeme realizovat dlouhodobě něco, na co nemáme financování.