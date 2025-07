Těžní věže nebo dělnické kolonie. Pohornickou krajinu a její příběhy stojí za to zachovat, říká Horsáková

„Kultura tady vždycky byla trochu vyvzdorovaná, a je i teď,“ tvrdí v rozhovoru pro Radiožurnál Monika Horsáková z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Co zůstalo po hornické krajině v ostravské pánvi? Jaká je ostravská občanská společnost? A proč stojí za to budovat místní kroniku? Rozhovor Ostrava 14:28 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vitkovice, Ostrava | Zdroj: Jacques Boyer / Roger-Viollet via AFP / Profimedia

Jste režisérkou cyklu Ostravské kulturní stopy. Pojďme pojmenovat alespoň rámcově, o které nejvýraznější stopy v tomto regionu a kraji se podle vás jedná.

Tato série, kterou vyrábíme ve spolku Fiducia ve spolupráci se Slezskou univerzitou, si vytkla za cíl mapovat různé kulturní fenomény Ostravska, které jsou hodně pestré.

Je to třeba pohornická krajina, které jsme loni věnovali dva díly seriálu, ale je to i ostravský samizdat. Je to kniha Ostrava – obležené město a to, jak vznikala, je to brutalismus v Ostravě, vítkovické nádraží, bruselský styl v Ostravě…

Jsou to opravdu nejrůznější fenomény, které jsou velmi zajímavé. Ostrava, byť to tak na první pohled nevypadá, má kulturních stop opravdu hodně.

Mojí srdcovou záležitostí jsou zdejší městská jatka, fenomenální budova z konce 19. století, která dlouhou dobu strádala. Vypadalo to, že se rozpadne, ale nakonec se z ní stala galerie. To je úžasný příběh. Myslím, že takových budov je tady asi mnohem víc, ale ne z každé se může stát galerie, ne každá se může změnit v to, co jsou teď Dolní Vítkovice.

Před jatkami to byly mimochodem právě Dolní Vítkovice. Moc se o tom nemluví, včera na to upozorňoval Martin Strakoš (ostravský historik architektury – pozn. red.) během naší debaty. Dolní Vítkovice také dlouho vypadaly, že skončí v kupě šrotu, nikdo je tady nechtěl.

A byla to právě občanská společnost, která přesvědčila jak tehdejšího majitele, pana Světlíka, tak zdejší politickou scénu, že stojí za to ten areál v nějaké formě uchovat. A dneska je to nejnavštěvovanější památka Moravskoslezského kraje.