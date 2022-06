Souprava TGV ještě nepatří do muzea, hájí zapůjčení 42 let starého vlaku šéf Správy železnic

Souprava, kterou jste přivezli do Česka, je z roku 1980. Už byla vyřazena z běžného provozu. Byl to záměr, že jste vybrali pro prezentaci vysokorychlostních tratí v Česku právě tento vlak z 80. let minulého století? Chtěli jste tím ukázat, jak velké zpoždění proti jiným evropským státům ve výstavby vysokorychlostních tratí máme?

Z pohledu zpoždění jsme to nevnímali, ale tato souprava je jediná v Evropské unii, která slouží k prezentaci vysokorychlostních vlaků. Je opravdu jediná takto k dispozici.

Žádný jiný stát by nám ji nepůjčil na tak dlouho. Když jsme to domlouvali, tak z Německa by to bylo třeba jen v řádu hodin. Chceme, aby si to užili všichni občané ČR a budeme ještě vystavovat následující dny.

Na druhé straně není paradoxní prezentovat budoucnost železnice na soupravě, která patří do muzea a notabene za to zaplatit přes devět milionů?

Úplně se s vámi neztotožňuji, že patří do muzea. V roce 2018 byla stažena z obratových souprav, ale doteď je to téměř úplně totožná technologie i u nových souprav. Pouze se mění interiér, případně vylepšení, které běžný cestující ani nevidí.

A co se týče peněz, tak je to pouze za přímé náklady od SNCF (Société nationale des chemins de fer français je národní železniční dopravce ve Francii, pozn. red.). A dovolil bych si zdůraznit ještě jednu věc, že recipročně proti této částce nám přispěly železniční firmy částkou více než šest milionů, takže jsme skončili na třech milionech korun.

Pojďme teď k tomu nejpodstatnějšímu pro české cestující. Cílem toho, že souprava TGV je v Praze, je představit projekt vysokorychlostní železnice v Česku. Jak jste aktuálně daleko? Kdy opravdu začne stavba prvních úseků a kdy se poprvé v Česku po vysokorychlostní trati svezeme?

Přípravy jsou tak daleko, jak nikdy v České republice nebyly. A když se ptáte na období, tak chtěli bychom v roce 2025 vysoutěžit první úsek. Jednalo by se o výjezd z Prahy směr Brno a v následujícím desetiletí bychom rádi - v kombinaci ještě s konvenčními tratěmi -, abychom se svezli alespoň na části Praha – Brno.

Zároveň pracujete na několika tratích, a to z Prahy do Brna a Břeclavi, potom z Brna do Ostravy, z Prahy do Ústí nad Labem a do Německa, také z Prahy přes Hradec Králové do Polska. Tato základní síť by měla být orientačně kdy? Bavíme se o horizontu dvaceti, třiceti, čtyřiceti let?

Základní kostru, jak jste již dobře řekl, tvoří rameno Brno – Přerov – Ostrava versus rameno Ústí – Praha – Brno – Břeclav. Rádi bychom, aby v příštím desetiletí byly ty hlavní úseky nejlépe už minimálně rozestavěny a třeba Praha – Brno dostavěna.

Kolik to bude stát?

Celková suma, která i společensky rezonuje, ale na všechna ramena včetně třeba výjezdu směr Most, je v řádu několika stovek miliard. Spočítali jsme 700 miliard, nicméně myslím si, že to číslo by mělo zaznít trošku z jiného pohledu. Bude se jednat o roční náklady zhruba v řádu 40 miliard korun.

A ty peníze pro nejbližší roky máte?

V současné době chceme realizovat – a zatím to vypadá, že je to na dobré cestě – revizi koridorových tratí TEN-T (Transevropská dopravní síť, pozn. red.). Hodně jednáme se všemi spolky v Bruselu, a pokud se zařadí například rameno Praha – Brno nebo Praha – Ústí nad Labem do tohoto projektu revizí, tak dotační tituly, a bude jich několik, by měly umožnit České republice, aby to bylo ufinancovatelné. Bez toho to nepůjde.

Zkrácení intervalů

Francouzská souprava TGV, kterou ukazujete v Česku, dosáhla už v roce 1981 rekordní rychlosti 380 km/h. Jestli jsem se dobře díval, tak žádný z chystaných úseků českých vysokorychlostních tratí by neměl umožňovat takovou rychlost. A to se bavíme o něčem, co bude půl století po francouzském rekordu. V Česku se počítá s maximem 320 km/h. Není to zbytečně málo, když se to plánuje teď? Neměly by ty tratě umožnit i vyšší rychlost?

Koncept budeme stavebně realizovat na 350 km/h. Vždycky se musí přidat více, než se to pak využívá. Ale máte pravdu, je to na 320 km/h. Ale z pohledu zahraniční spolupráce, která je opravdu hodně umocněná ať už s německou stranou nebo s rakouskou, tak rychlost 320 km/h na vzdálenosti, které zde budou, je opravdu dostačující.

O kolik vysokorychlostní tratě zkrátí cestu vlakem mezi největšími městy Česka?

Ten koncept je celkově realizován, aby bylo všechno do jedné hodiny. To je vlastně odpověď, viz Praha – Brno. Na kratší ramena to bude v řádu desítek minut, takže někde budeme na polovině, někde na třetině oproti stávajícím lhůtám.

Co je z vašeho pohledu největším úskalím? Co podle vás může plány, o kterých teď mluvíme, nejvíc zhatit nebo zkomplikovat?

Jsou to dva faktory. Jeden jsme spolu už probírali – způsob financování, ale zde je přece jenom spolupráce v EU komplexnější. Mám tím na mysli projekt Via Vindobona, což je propojení měst Berlín a Vídeň, samozřejmě přes nás vysokorychlostní tratí, takže tam jsem optimistou.

Druhé, to je více národní problematika. Mám tím na mysli prostupnost územím, protože samozřejmě musíme vyjednat v rámci dokumentace územního rozhodnutí, kudy vlaky pojedou. Na tom pracujeme a to je velká energie, abychom se nakonec na řadě míst nějakým kompromisem domluvili.

A je nějaký problém, nějaké místo, kde by to v tuto chvíli mohlo narazit?

Jedna věc je, co zaznívá třeba v médiích nebo na sociálních sítích, ale poměrně problematické je území Ústí nad Labem, protože to je provázáno s geologickými průzkumy.