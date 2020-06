Thermal je zpět v provozu, spor o rekonstrukci ale trvá. ,Stále nekomunikují,‘ říká vnučka architektů

Téměř čtyři měsíce uplynuly od chvíle, kdy ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) slibovala, že pozve na schůzku rodinu architektů hotelu Thermal. Vnoučata autorů Věry a Vladimíra Machoninových totiž dlouhodobě kritizují netransparentnost a plánovanou podobu brutalistní stavby. „Stále s námi nekomunikují,“ řekla serveru iROZHLAS.cz vnučka Machoninových Marie Kordovská. Thermal už se přitom po rekonstrukci vrací do provozu. Karlovy Vary 13:17 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na hotel Thermal ze zahradní ulice. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Vedení Thermalu a ministerstvo financí, jemuž hotel patří, v únoru podle Kordovské argumentovaly tím, že s rekonstrukcí se spěchá kvůli filmovému festivalu. Ten byl ale zrušen. „Ministryně financí nám řekla, že se s námi určitě sejde. Sice mezi tím byl koronavirus, ale už jsou to čtyři měsíce nebo možná déle. Posílali jsme jim výzvy skrz právníka a ministerstvo neodpovědělo. Takže to stejné co vždycky,“ řekla Kordovská. Ministryně financí na dotazy serveru iROZHLAS.cz nereagovala.

Podle Jana Kordovského se zatím ze strany Thermalu nic neděje. „Ještě že mají tu skvělou výmluvu, že na to nemají čas. My aktuálně moc dělat nemůžeme. Chtěli jsme dělat nějaké akce během festivalu, ale kvůli jeho zrušení to asi nemá význam,“ uvedl Kordovský. Podle něj mohlo vedení hotelu poslat alespoň k připomínkování vizualizace rekonstruovaných pokojů. „Celou dobu se tváří, že se nic neděje, a najednou je to zapomenuté,“ pokračoval.

,Pracujeme s respektem‘

Komplex se po rekonstrukci otevřel v pondělí. „Do částečně zrekonstruovaných pokojů se vrátí hosté tento týden. A rekonstrukce dále pokračuje, ještě neskončila,“ řekl redakci ředitel Thermalu Vladimír Novák.

I přes zrušení filmového festivalu a možnosti dál pracovat je ale podle ředitele nutné dodržovat nasmlouvané termíny. Aktuálně prý probíhá diskuse mezi právními zástupci. Ohlášené setkání s rodinou architektů ale podle něj stále platí.

„Teď přišla iniciativa spíše ze strany Machoninových. Během minulého týdne komunikovali naši právní zástupci. Moc se toho nezměnilo v té úrovni, co je potřeba s paní architektkou probrat. Podle našeho právníka plníme požadavky z autorského zákona, ale představy Machoninových jsou nad rámec toho zákona,“ řekl Novák.

Podle něj jsou pokoje po rekonstrukci spíše vylepšené. „Pracujeme s respektem k tomu, co tady bylo. Předpokládám ale, že se to autorům líbit nebude,“ dodal s tím, že je důležitý také ekonomický aspekt. Podle Nováka za energie zaplatí hotel místo 30 milionů korun ročně jen 15 milionů. Komplex už se měl po rekonstrukci otevřít v polovině března, tehdy ale plány zmařila epidemie koronaviru.

Budova hotelu Thermal byla postavená v letech 1967 až 1976 a od té doby je dominantou karlovarské lázeňské zóny. Hotel disponuje 273 pokoji s kapacitou 533 lůžek, komplex je doplněn kongresovým centrem s celkovou kapacitou 2000 konferenčních míst, které tvoří hlavně velký kinosál pro 1148 diváků, tři menší sály pro 50 diváků, dalším sálem s 245 místy, kongresový sál pro 300 osob, kongresová hala a konferenčními salonky. Hotel má i dvě velké restaurace a další zařízení.