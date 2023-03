Švédský rozhlas TikTok používá, ale jen na speciálních telefonech, říká digitální producentka

Potřebují novináři TikTok?

TikTok je dnes jednou z největších platforem, vedle dalších jako YouTube, Snapchat a další míst, která oslovují mladší publikum. Nicméně TikTok je jednou z hlavních platforem, na které se mohou rádia a jiná média zaměřit, aby oslovila mladé publikum, které by je jinak nesledovalo.

Parastoo Saeidi Je digitální producentka a expertka na TikTok ve švédském veřejnoprávním rozhlase. V Praze se zúčastnila konference Radio Days Europe, kde mluvila o využití TikToku pro získávání posluchačů.

Je však potřeba říct, že TikTok je jen formát. Je to místo, kde se mladí momentálně nachází. Důležité je říct, že opravdu jen momentálně, protože za deset let bude něco jiného. Před deseti lety, když jsem byla dítě, to byl Vine a Instagram.

Co myslíte tím, že TikTok je jen formát?

Je to způsob, jak vyprávět příběhy. Jde o audiovizuální obsah s rychlým a jasným sdělením. Například tři věci, které musíš vědět o Egyptě, nebo tři věci, které by měl mít tvůj životopis.

Myslím, že spíš než TikTok samotný je důležité sledovat to, jak nám tato platforma, která oslovila mladé publikum, umožňuje vyprávět příběhy. Udělali platformu, která podporuje formát blízký mladému publiku a to mi na tom přijde nejklíčovější, to je ten trend nebo poučení, které bychom si z TikToku měli vzít.

Po TikToku přijde něco jiného, co bude využívat jiný formát vyprávění příběhů. Za pár let budeme potřebovat, abychom naše publikum na TikToku následovali jinam. Stejně jako bylo u Vine, který byl prodán, načež významné osobnosti přešly na Facebook, YouTube nebo Twitter. Dnes jsou na TikToku a za pár let budou jinde.

Můžete nastínit, jaké výhody a nevýhody má TikTok oproti jeho předchůdcům jako je Instagram a Facebook?

Výhodou TikToku je, že může pomoci médiím s reklamou, propagací jejich jména a tedy zvýšit povědomí o tématech, kterým se věnují. Toto povědomí se může virálně šířit mezi specifickou skupinou lidí.

Propagace se děje prostřednictvím krátkých videí v zábavném a zajímavém formátu. Ačkoliv obsah na TikToku neodkazuje přímo na naše články, může přilákat nové čtenáře nebo posluchače a zvýšit povědomí o existenci média a obsahu, který tam můžeme najít.

Jinými slovy, sledovatelům na TikToku říkáte: „Existujeme, zajímá nás to a najdete nás ve vašich podcastových aplikacích.“ Víme, že to funguje. Opravdu ve chvíli, kdy propagujeme nějakou epizodu na TikToku, se nám zvýší poslechovost dané epizody.

Varování o kybernetické bezpečnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před hrozbou spojenou s používáním aplikace TikTok na zařízeních s přístupem k důležitým informačním a komunikačním systémům. Hlavní obavy se týkají shromažďovaných dat o uživatelích, způsobu jejich sběru a nakládání s nimi, stejně jako právního a politického prostředí v Číně, kde sídlí společnost ByteDance, vývojář a provozovatel TikToku. NÚKIB hodnotí hrozbu na úrovni "Vysoká" a doporučuje zakázat instalaci a používání aplikace na zařízeních s přístupem do regulovaných systémů. Široké veřejnosti je doporučeno zvážit používání aplikace a osobám ve vysokých funkcích se radí aplikaci vůbec nepoužívat.

Nicméně, jak již bylo mnohokrát řečeno, existují i rizika spojená s používáním TikToku, jako jsou bezpečnostní hrozby, rizika související se zpracováním osobních údajů a škody způsobené pomluvou a šířením dezinformací. Proto je důležité, aby média při používání TikToku byla obezřetná a věnovala pozornost bezpečnostním otázkám.

Můžete je přiblížit?

To neřeším já, to řeší náš kyberbezpečnostní tým. Co vím, že za TikTokem stojí čínská společnost ByteDancefirma a nevíme, do jaké míry může prosakovat data o uživatelích TikToku, tedy našich reportérech, čínskému státu. Nevíme, jak například nakládá s daty o tom, kde se pohybují a co dělají.

Jak se s těmito hrozbami vypořádá švédský rozhlas?

Ty hrozby nejsou nové, mluví se o nich už od roku 2020. Od první chvíle, kdy jsme TikTok začali používat, jsme dostali instrukce, že aplikaci nesmíme mít na našich pracovních telefonech, které jsou jakkoliv propojené s rozhlasem. Nesmíme ho mít ani na osobních telefonech, které jsou jakkoliv propojené s rozhlasem.

Na těchto telefonech nesmíme být k TikToku přihlášeni, ani ho nesmíme mít stažený. Takže naše řešení, nebo způsob, jak s tím pracujeme, je, že máme speciální telefony, na kterých máme TikTok nainstalovaný.

Tyto telefony nejsou nijak propojené s naším rozhlasem a má k nim přístup jen speciální tým. Ostatní je nemohou používat. Tato pravidla jsou neustále revidovaná, zatímco se vzděláváme o tom, jak na TikToku být a zda tam vůbec můžeme být.

Takže v současné době tam jsme, učíme se a vyvíjíme způsoby, jak chránit jak naše redaktory, tak rozhlas jako celek.

Už jste zmiňovala, že TikTok tu nejspíš nebude navždy. Jaké poselství si můžeme z tiktokové éry odnést?

Myslím si, že je důležité se více podívat na to, jak mladé publikum konzumuje příběhy a videa. To je ta důležitá část. To však není unikátní pro TikTok. Můžeme to udělat stejně s YouTubem, na Snapchatu nebo na dalších aplikacích, které přijdou v budoucnosti.

Až budu starší, budeme se na TikTok zpětně koukat a říkat si: „To byla tamta aplikace, o které se pár let hodně mluvilo a měli ji hlavně mladí lidé.“

Důležité je, abychom si z TikToku vzali poučení ohledně přístupu k mladému publiku, formátů a způsobů komunikace, které s nimi rezonují. Tímto způsobem můžeme lépe přizpůsobit naše mediální strategie a obsah pro budoucnost, bez ohledu na to, jaká platforma bude populární v příštích letech.