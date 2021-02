Po bitvě je každý generál. Přijďte s něčím lepším, vzkazuje mladík, který přivedl Úřad vlády na TikTok

„Pokud jsme jen pár lidem doručili fakta a vyvrátili dezinformace, tak ji považujeme za úspěšnou.“ Tak hodnotí kritizovanou kampaň k očkování Jakub Gulab, který přivedl Úřad vlády na sociální síť TikTok. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz, který podmínil otázkami předem a odpověděl na ně písemně, také odmítá, že by tím vládu podpořil: „Byli jsme v kontaktu s Úřadem vlády jakožto institucí.“ A kritikům vzkazuje, ať sami přijdou s něčím lepším. Rozhovor Praha 6:41 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Gulab | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak jste se ke spolupráci s Úřadem vlády na kampani proti dezinformacím ohledně očkování vlastně dostal? Kdo s nápadem přišel? A kdo koho oslovil?

Celou dobu situaci ohledně koronaviru aktivně sledujeme a vyjadřujeme se k ní na našich osobních profilech. Jediný záměr byl vyvrátit mýty o očkování na covid-19, abychom se všichni co nejdřív vrátili k normálnímu životu.

Videa, která jsme připravili, budeme sdílet na všech našich osobních profilech, jak bylo v úmyslu. Vymysleli jsme celý koncept a předložili ho na Úřadu vlády s tím, zda by nás mohli propojit s odborníky a vědci. Celý koncept se jim líbil tak moc, že se rozhodli investovat 500 tisíc korun na placenou inzerci na sociální sítě – Instagram, YouTube a TikTok – peníze jsme nakonec odmítli a nebudou využity.

Interní materiály? Zakladatelem firmy Semantic Visions je datový analytik František Vrabel. Ministerstvu zdravotnictví měla pomoci odhalovat dezinformace o koronaviru. Analýzy chtěl už loni server iROZHLAS.cz získat. Resort ale tvrdil, že jde o interní materiály. Vrabel později uvedl, že nejsou určeny veřejnosti. Podrobnosti najdete zde.

Kolik lidí se na kampani podílelo?

Celkem se na kampani podílelo pět lidí.

Jak daná videa vznikala? Kdo přišel s tím, jak budou vypadat?

Nejdříve jsme dali do kupy témata, která lidi nejvíce zajímala, použili jsme zprávy ze společnosti Semantic Visions, které nám poskytl k nahlédnutí Úřad vlády. Témata se vesměs shodovala s tím, na co se nás ptali i naši sledovatelé.

Takže jste si udělali i průzkum mezi fanoušky? Co je o očkování zajímá, na co hledají odpovědi?

Ano. Začátkem loňského prosince jsem zveřejnil na Instagramu i TikToku video, ve kterém jsem vyvracel tři dezinformace. A lidé mi k tomu psali různé komentáře.

Společnost s tisícikorunou

Výrazná kritika se snesla na částku 500 tisíc korun, která měla jít na nákup reklamního prostoru na vybraných sociálních sítích. Proč jste zakládal firmu, do které jste vložil tisícikorunu, když jste videa měl dělat zadarmo a reklamní prostor mohl nakoupit přímo Úřad vlády?

Agenturu jsem kvůli této kampani nezaložil. Úřad vlády nemohl přímo reklamní prostor nakoupit. U TikToku to nefunguje jako u Google Ads a Facebooku. Inzerce na síti TikTok se nakupuje prostřednictvím certifikovaných partnerů. Já jsem se v roce 2020 stal jedním z nich, a proto jsem také společnost založil. Nechtěli jsme utrácet zbytečné náklady u jiných agentur, a proto jsme si vše udělali svépomocí. Kdybychom zadali práci jiným agenturám, zaplatí Úřad vlády peníze navíc za jejich práci, za svou práci si žádají až 70 tisíc korun.

Jak jste vlastně dospěli zrovna k částce 500 tisíc korun?

S touto nabízenou částkou přišel sám Úřad vlády.

Feriho web Informační Covid Portál covid.gov.cz má srozumitelně informovat o vládních opatřeních proti koronaviru. Stránka vznikla loni v listopadu, a to na popud poslance TOP 09 Dominika Feriho, který poukazoval na nesrozumitelnost vládních opatření psaných právnickým jazykem. Feri od loňského jara informuje na svém Instagramu o schválených vládních nařízeních. Krátký srozumitelný text vždy doplňuje žlutý vykřičník.

Proč jste se rozhodli nakonec peníze nevyužít?

Po nepochopení celé situace veřejností a negativních ohlasech jsme se rozhodli nabízenou částku Úřadu vlády odmítnout. Upustili jsme tedy od inzerované části kampaně, vzniklá videa však budeme i nadále šířit na všech dostupných kanálech. Ať už našich, státní správy, eRoušky nebo Covid karty YourPass. Hned na začátku kampaně jsme získali obrovská čísla sledovanosti a zájmu a to je přesně to, čeho jsme v rámci videí vyvracejících dezinformace o očkování chtěli dosáhnout. Věřím, že jsme vytvořili jasná a stručná informativní videa o očkování, odkazující na web covid.gov.cz s detailnějším vysvětlím, a ta se budou šířit dál.

Takže jste opravdu natočili sérii videí na propagaci vlády zcela zdarma?

Ano, s Aničkou (Šulcovou) jsme videa udělali zcela bez nároku na honorář.

Hodně lidí si v úplně prvním videu utahovalo ze zmínky o lustru ve Strakově akademii. Proč jste do úvodního videa vybrali zrovna tento prvek?

Video o Strakově akademii není součástí kampaně. Kampaň je sedm videí o očkování. Když jsme náš nápad předložili Úřadu vlády, pozvali nás na projednání do Strakovy akademie. Byli jsme tam poprvé v životě a moc se nám ty prostory líbily. Bohužel se tam nemůže úplně všude natáčet, ale chtěli jsme alespoň část ukázat. Ve videu ze Strakovy akademie není ani slovo o kampani a mrzí mě, že mnoho novinářů a také tzv. odborníků na sociální sítě nepochopilo účel tohoto videa a se samotnou kampaní jej zaměňují.

Influenceři po kritice odmítli vládní peníze na kampaň proti dezinformacím o očkování Číst článek

Toto video vůbec nebylo součástí objednávky na reklamní prostor pro kampaň na očkování a samozřejmě bylo zcela zdarma. Úvodní video mělo být pouze na síť TikTok, kde jsme chtěli Úřad vlády jako instituci mladým představit a ukázat jim, jak budova vypadá, řada mladých nemá ani tušení co různé státní instituce vykonávají.

Proč to úvodní video z TikToku zmizelo?

Rozhodli se ho na základě všech těch negativních ohlasů udělat jako soukromé. Není odstraněné, ale je viditelné pouze pro administrátora toho účtu.

‚Mladí mladým‘

Proč jste do kampaně proti dezinformacím k očkování zahrnuli sociální síť TikTok, když nabízí pouze tvorbu krátkých videí?

Celý projekt jsme vytvářeli v kruhu mladých lidí, jeho přidaná hodnota byla v tom, že jsme chtěli mladé inspirovat k tomu věci kolem sebe aktivně posouvat dopředu a měnit. Celou dobu razíme heslo mladí mladým.

Stylem kampaně, to znamená krátkým a jednoduchým vysvětlením problému, jsme primárně cílili na mladé lidi. Myslíme si, že všichni občané si zaslouží relevantní a podložené informace, nehledě na věk. Mladých se toto téma týká také. Mladí navíc můžou svým rodičům nebo prarodičům videa a články ukázat a šířit tak pravdivé informace dál.

Úřad vlády na TikToku Vláda premiéra Andreje Babiše vstoupila na sociální síť TikTok minulý pátek. Kampaň na vyvracení dezinformace o očkování proti covidu-19 svěřila do rukou firmy Medialer, která vznikla krátce před koncem loňského roku. Stojí za ní právě dvaadvacetiletý Jakub Gulab. Cena celé kampaně se vyšplhala na půl milionu korun. Peníze měly jít na nákup reklamního prostoru na TikToku, Instagramu a YouTube, autoři údajně nabídli sedm krátkých videí zdarma. Peníze se po kritice rozhodli nevyužít.

Nicméně komunikační kanály – Youtube, TikTok, Instagram, ale i eRouška a Covid karta YourPass – sledují lidé všech věkových kategorií. Právě proto jsme uveřejnili tato videa také na skvělém webu covid.gov.cz, kde jsme požádali vědce a odborníky, aby je doplnili s detailnějším vysvětlením.

Co vlastně bylo cílem té kampaně na TikToku? Čeho jste tím chtěli dosáhnout?

Nebylo to kampaň na TikToku, ale také na Instagramu a YouTube. Cílem je předat lidem podložené informace a fakta kolem očkování na koronavirus. Bojovat proti dezinformacím.

Proč jste chtěli dostat informace k mladé generaci, když očkování mladistvých a dětí, kteří jsou hlavně na této sociální síti, přijde na řadu až za delší dobu?

Každý občan našeho státu by měl mít kvalitní přistup ke kvalitním a podloženým informacím. Bojovat proti dezinformacím má smysl vždy, a to i v době, kdy není vakcína dostupná.

Podaří se podle vás dostat informace o očkování k mladšímu publiku, nebo to skončí tak, že dospělí si z toho udělají legraci a k dětem se to nedostane?

Videa i nadále budeme sdílet na své sítě a budeme věřit, že je lidé podpoří sdílením na své vlastní sítě. Videa se určitě i přes eRoušku a covid kartu YourPass dostanou ke starším.

‚Nespolupracujeme s vládou‘

Dříve jste na svých sociálních sítích ostře kritizoval premiéra Andreje Babiše (ANO). Napsal jste třeba: „Kdybych byl Andrej Babiš, tak bych to na twitteru už dávno vzdal.“ Proč jste nyní kývnul na spolupráci s vládou, jíž je předsedou?

Nespolupracujeme s vládou. Úřad vlády nám poskytl kontakty na vědce a odborníky, později se sám nabídl projekt podpořit i finančně, to jsme nakonec odmítli.

Babišova vláda vstoupila na TikTok. Za kampaň na sociálních sítích zaplatila půl milionu Číst článek

Nepoškodí vás u fanoušků, kteří vás dosud sledovali, spolupráce s vládou?

S vládou nespolupracujeme.



Tvrdíte, že nespolupracujete s vládou. Ale videa se objevila na sociálních sítích Úřadu vlády. A na jednom z nich byl i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO)?

Není to spolupráce s vládou v tom smyslu, že bychom ji chtěli nějakým způsobem podporovat. Byli jsme v kontaktu s Úřadem vlády jakožto institucí.

Dříve jste ale premiéra Babiše kritizoval a on si nyní jako předseda vlády tu spolupráci pochvaloval.

Pokud si někdo pochvaluje naše videa, tak to neznamená, že jsme s ním nějakým způsobem spojení. Původně jsme chtěli spolupracovat přímo s ministerstvem zdravotnictví, které mělo videa sdílet. Ale peníze na reklamní prostor nabídl Úřad vlády, pod který kampaň nakonec spadala.

Úspěšná kampaň?

Měli jste na kampaň i pozitivní ohlasy? Jaké klady lidé zmiňovali?

Lidé, co nás sledují dlouho a ví, že se o sociální tematiku zajímáme, v nás celou dobu věřili a od nich jsme pozitivní ohlasy zaznamenali. V minulosti vznikla řada jiných projektů na boj proti šikaně, sextingu, domácímu násilí. Řadu z nich jsme řešili v našem podcastu Proud.

Třeba youtuber Karel Kovář alias Kovy ale na svém twitteru napsal: „500 tisíc na Tiktok z veřejných peněz na kampaň pro vládu s agenturou (=pochybný tiktoker s litrem vkladu) je fakt mimo. V téhle době, kdy se stát zadlužuje na desetiletí. Úžasný.“ Co na to říkáte?

Mrzí nás, že po internetu koluje spousta dezinformací o očkování na covid-19 a že s jakoukoliv iniciativou na podporu očkování ještě nepřišla většina těch, kteří mají velký zásah na sociálních sítích. Minimálně jejich podpora byla pro úspěch našeho projektu klíčová.

Pardon, já se 8 let snažím k podobným věcem nevyjadřovat, ale 500 tisíc na Tiktok z veřejných peněz na kampaň pro vládu s agenturou (=pochybný tiktoker s litrem vkladu) je fakt mimo. V téhle době, kdy se stát zadlužuje na desetiletí. Úžasný. Až budu příště platit daně, juchnu si. — Kovy (@kovy_gameballcz) January 28, 2021

Považujete start kampaně i přes kritiku za úspěch?

Žijeme jen jednou, a jestliže jsme byť jen pár lidem pomohli doručit fakta a ověřené informace a pomohli jsme lidem urovnat si své názory, případně vyvrátit dezinformace, pak ano, považujeme kampaň i přes její horký start za úspěch.

A co byste vzkázal kritiků, kteří vaši sérií videí na sociálních sítích hodnotili negativně?

Ať sami přijdou s něčím lepším a jsou proaktivní tak jako my, tahle země potřebuje silné a odhodlané lidi, co se nebojí. Po bitvě je každý generál a zároveň pomoci není nikdy dost.