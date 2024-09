Tilečkovým ze Staré Bělé poničila řeka dům i před 27 lety. Dnes doufají, že na opravy budou mít dost sil

Jan a Pavla Tilečkovi ze Staré Bělé na Ostravsku se s povodněmi potýkali už v roce 1997. Dnes už jsou oba v důchodovém věku a Radiožurnálu vypověděli, že s následky letošní velké vody se vypořádávají mnohem hůře. Jejich pečlivě udržovaný domov a zahradu zalila rozvodněná Odra. Ostrava 10:59 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Tilečkovi odklízejí poničený majetek po povodních ze své zahrady | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„V kuchyni, v ložnici, všude stála voda,“ popisuje Jana Tilečková, jejíž jindy pečlivě uklizený dům vypadá jako po velkém stěhování – veškerý nábytek je odstěhovaný v horním patře, voda z vyplavené řeky poničila podlahu a v domě je cítit zápach.

„Samá vlhkost a smrad, musím vytáhnout savo a všechno vydezinfikovat,“ postěžuje si paní Tilečková.

Její manžel se mezitím potýká s následky velké vody v garáži, kde Tilečkovi uschovávají sekačku a další potřebné nářadí, a na rozmočené zahradě.

Zaplavená zahrada Tilečkových ve Staré Bělé na Ostravsku | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„Všechno je zničené. Ty pily, co jsem tu měl, lednička, čerpadlo. Je to hrozný pocit. Jednou jsem to zažil, myslel jsem, že už podruhé nezažiji. Co se zase stalo, jsem z toho zdrcen,“ říká 77letý Jan Tilečka.

Senior se obává, že odklízení následků povodní pro něj bude obtížnější než před 27 lety, kdy se manželé s povodní přímo setkali poprvé. „Už na to nestačím, kdysi jsem to mohl opravit všechno, ale nevím, jak to bude teď,“ dodává.

S pojišťovnou o případném odškodnění chtějí Tilečkovi začít jednat co nejdříve.