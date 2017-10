Tisíce doktorů na protest za lepší financování zavřely ordinace. Zapojily se i lékárny

Šest tisíc praktických lékařů a ambulantních specialistů po celém Česku ve středu nebude ordinovat. Připojí se tak k protestu za méně administrativy a lepší financování soukromých praxí. Tentokrát se do něj zapojí i lékárny. Nelíbí se jim hlavně to, že ministerstvo zdravotnictví v návrhu úhradové vyhlášky na příští rok počítá s navýšením peněz hlavně pro nemocnice, praktičtí lékaři a lékárníci nic. Praha 6:30 18. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oznam o protestu lékařů | Foto: Lucie Valášková | Zdroj: Český rohlas

Praktická lékařka pro dospělé Irena Kudrnovská má ordinaci na Praze 6, tentokrát ale zůstane zamčená. Na dveřích visí plakát s velkým nápisem protest, na kterém svým pacientům vysvětluje, proč je neošetří.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vedle praktických lékařů se chystají protestovat i někteří lékárníci. O středeční stávce natáčela Janetta Roubková

Podobná je situace u víc než 4000 praktických lékařů a 2000 ambulantních specialistů. „Ministerstvo už v roce 2015, kdy se navyšovala cena lékařské práce, slíbilo, že se nám to rozloží do kapitace během let 2017 a 2018. V roce 2017 nám navýšili o polovinu, nicméně pro rok 2018 to odmítli,“ vysvětluje Kudrnovská.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula už minulý týden řekl, že na to není dost peněz. „Úhradová vyhláška je pouze prostředek, jak přerozdělit peníze v systému a jsou priority - my musíme zabezpečit péči v nemocnicích, protože tam je nejvíc ohroženo to, že odcházejí lékaři i sestry a výpadek v tomto segmentu by byl skutečně velmi problematický."

Na podfinancování si stěžují taky ambulantní specialisté. „Zatímco ministerstvo plánuje navýšení například v ambulancích nemocničních při stejné práci o 12,4 procenta, tak u nás mají úhrady stagnovat, to je velký rozdíl. Personální krize není záležitostí pouze nemocnic, je to systémová záležitost a ministerstvo by se k tomu mělo postavit,“ shrnuje předseda jejich sdružení Zorjan Jojko.

Kroky ministerstva zdravotnictví kritizuje i prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. Úhradová vyhláška totiž nepočítá s navýšením plateb ani pro lékárníky.

„Pan ministr doktor Ludvík je již pátým ministrem, který přišel ze státní nemocnice a na jeho rozhodování je to velmi vidět. To znamená, že on se snaží veškeré finanční prostředky přesměrovávat do nemocničního prostředí,“ vysvětluje Chudoba.

Lékárníci chtějí víc peněz od pojišťoven za vydání léku na recept. Teď za každý dostávají 13 korun, podle komory by to mělo být 30, aby se kompenzovaly ztráty ze zrušených regulačních poplatků.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich to ale odmítá: „Považuji za velice nešťastné, že tu s námi začal žít nějaký poplatek, který v tom systému předtím nebyl, manipulace s receptem byla zahrnuta do marže za jednotlivé léky."

Problematické elektronické recepty

Terčem kritiky je taky plánované povinné vydávání elektronických receptů, které má platit od začátku roku. Lékárníkům novinka prý prodlouží práci až čtyřikrát. Lékaři si zase stěžují na to, že nefunguje, jak má.

„Ten e-recept je tak špatně uživatelsky komfortní, znamená výměny několika doporučených dopisů se SÚKLEM, trvá měsíc, než získáte přístupové kódy, pak si musíte najmout IT firmu, která vám to pomůže zprovoznit,“ vysvětluje Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů, které tento týden podá kvůli elektronickému receptu podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Prý kvůli informacím o pacientech.

„Obávám se, že se do toho dostane kdokoli. Takže se může stát, že když některý člověk se bude ucházet o nové zaměstnání a při pohovoru mu řeknou, no ale vy jste před pěti lety bral antidepresiva, takže vy jste člověk labilní, nezodpovědný a my vás nechceme," vysvětluje praktická lékařka Irena Kudrnovská.

Chtějí proto povinné vydávání e-receptů odložit do doby, než bude systém úplně připravený. Žádný odsun ale podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly nebude:

„Když se po několika odkladech určil termín, tak jsou protesty a snahy to zase odložit. My jsme se dohodli s pojišťovnami, že termín je fixní. Samo to není dokonalé, nicméně ten systém nastartován bude a následně by všechny věci měly být vychytány."

Lékaři jsou kvůli elektronickým receptům připravení protestovat i v dalších měsících. Ordinace by mohli zavřít i na víc dní.