Tisíce okradených, stamilionová škoda? 'Pyramidovou hru neřídím,' brání se tanečník Kostovčík

Kostovčík podle obchodního rejstříku vede společnost Salia Group, kterou vlastní jediný akcionář z Hongkongu. Kostovčík ale tvrdí, že netuší, o koho jde. Odmítá také zjištění policie, že peníze klientů mizely, aniž by se zhodnocovaly. Na otázky serveru iROZHLAS.cz odpověděl pouze e-mailem.

O společnost Saving Funds Limited, potažmo o Salia Group se zajímá policie, klienti se nemohou dostat ke svým penězům, co se stalo?

Společnost Salia Group využívala jako mnoho jiných fyzických i právnických subjektů platební platformu společnosti Savings Funds. V minulém roce došlo k zablokování účtů této společnosti policií. Toto znemožnilo platby klientů a realizaci záměrů Salia Group.

Jak konkrétně Salia Group svěřené peníze klientů investovala?

Společnost Salia Group byla prezentována jako společnost investující do forexu (obchodování s cizími měnami), developerských projektů a nemovitostí na Slovensku a projektu online platební brány s výsledným užíváním kryptoměn a dalších IT projektů.

Jenže podle policie činnost obou firem vykazuje znaky letadla či pyramidové hry, navíc peníze podle ní nikdo nezhodnocoval, jak jste popisoval v předchozí odpovědi. Jak to tedy je?

S názorem policie ohledně tzv. letadla nebo pyramidové hry zásadně nesouhlasím.

Policie vyšetřuje letadlo Policie v tichosti vyšetřuje aktivity společností Saving Funds Limited a Salia Group déle než rok. Podezírá je, že 3500 lidí a 160 firem připravily o stamiliony korun. Firmy slibovaly vysoké zhodnocení vkladů, jak ale vyplývá z usnesení Okresního soudu ve Zlíně, k tomu nedocházelo. Dokument doslova uvádí, že činnost Saving Funds Limited vykazuje znaky letadla či pyramidové hry. Hlavním podezřelým je podle usnesení známý tanečník Michal Kostovčík. Policie však dosud nikoho neobvinila.

Kam tedy zmizelo zhruba 400 milionů, které na účtech Saving Funds Limited podle policie chybí?

Nevím, jak policie došla k dané částce. Platební platforma slouží k přeposílání peněžních prostředků. Z logiky věci mi vyplývá, že zůstatky bankovních účtů musí odpovídat platebním příkazům klientů.

Policisté vás považují za hlavního podezřelého možné trestné činnosti. Co na to říkáte? Kontaktovali vás?

Policií jsem kontaktován byl, nicméně rozhodně necítím, že bych se osobně měl dopustit čehokoliv protiprávního, a všechny dokumenty prokazující tuto skutečnost jsem doložil.

Kdo stojí za jediným akcionářem firmy, společností Salia Group Limited?

Kdo stojí za akcionářem Salia Group, nevím.

Komu patří Saving Funds?

Za Savings Funds by měl být můj kamarád, který společnost koupil na dočasnou dobu. Dle mých informací již byl na policii.

Jak jste se jako známý tanečník dostal do vedení investiční společnosti?

Do společností Savings Funds i do Salia Group jsem sám investoval vysoké částky. Osobně jsem se na žádost ve společnostech angažoval krátkodobě v minulosti. V Česku jsem byl nominován do jedné dceřiné společnosti na žádost předchozího managementu.