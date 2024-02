Tisíce tun asfaltu má vyrábět nová obalovna v Úsilném u Budějovic. Záměr posuzuje krajský úřad

Až 200 tisíc tun asfaltu ročně má vyrobit chystaná obalovna v Úsilném na Českobudějovicku. Záměr teď posuzuje jihočeský krajský úřad kvůli vlivu stavby na životní prostředí. Výhrady k němu mají například někteří obyvatelé nedalekého Nového Vráta, kteří se obávají znečištění ovzduší. Investor se ale brání a ujišťuje, že vše bude v souladu se zákonem. České Budějovice 11:31 23. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obalovna | Zdroj: Shutterstock

„Koncentrace benzoapyrenu jsou už teď v Budějovické kotlině překračovány. Limit je jeden nanogram v metru krychlovém a my dosahujeme hodnot třeba 1,2 nanogramu. Jsou to ale limitní hodnoty, to znamená, že by neměly být překročeny,“ upozorňuje členka spolku TGM Nové Vráto Tereza Machová.

Právě z produkování karcinogenního benzoapyrenu mají odpůrci obalovny největší obavy. Namítají také, že lokalitu už tak zatěžují stávající průmyslové provozy, jako jsou například kovošrot, zinkovna nebo logistický areál

„Teď do toho ještě přibývá pět plánovaných, nebo už částečně realizovaných projektů. Především je to dálnice D3, potom nadlimitní spalovna typu ZEVO, truck centrum pro několik set automobilů a k tomu nově obalovna,“ dodává Tereza Machová.

Obalovna má vzniknout nedaleko bývalé slévárny na okraji krajského města. Areál má zabrat více než dva hektary plochy.

Výtky chápou

Investora zastupuje podnikatel a developer František Adler. Výtky odpůrců chápe, ale zároveň zdůrazňuje, že projekt splňuje vše, co přikazuje zákon. „Námitky jsou legitimní, ti lidé tam bydlí a nějak se jich to dotkne. Ale z hlediska hluku, prašnosti jsme to posoudili a jsme v zákonných limitech,“ tvrdí.

Obalovna bude navíc podle investora dál než jeden a půl kilometru od nejbližší obytné budovy, tedy bytového nebo rodinného domu. „Splňujeme všechny legislativní věci, chtěli bychom příští rok začít stavět,“ doplňuje František Adler.

V rámci zjišťovacího řízení se proti záměru postavily i některé firmy, které působí v blízkém okolí.

Obec Úsilné naopak k projektu výhrady prakticky nemá. Podle starosty Pavla Kašpárka územní plán v dané lokalitě takovou stavbu umožňuje.

„Podle vyjádření odborníků limity nejsou překročeny a odehrává se to v průmyslové zóně. Hlavně jsme chtěli vědět, jak to ovlivní zastavěnou část obce Úsilné, a ze všech posudků vyplývá, že v podstatě vůbec,“ vysvětluje starosta.

Krajský úřad by kvůli posouzení vlivu na životní prostředí měl k záměru vypsat také veřejné projednání. Firma očekává, že závazné stanovisko úředníci vydají ještě letos.