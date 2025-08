Tisíce uprchlíků z Ukrajiny nemají v Česku nárok na dočasnou ochranu. Situaci kritizuje i ombudsman

Ukrajinci, kteří kvůli válce uprchli ze své země, mají nárok na tzv. dočasnou ochranu. V Česku ale ne všichni. Výjimka se týká těch, kteří ochranu mají nebo měli už dřív v jiném státě. Přístup kritizuje ombudsman, organizace pracující s migranty i série soudních rozhodnutí. Mnozí uprchlíci totiž v Česku žijí dál, v ústraní a nelegálně. Praha 8:39 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právo na sekundární dočasnou ochranu uprchlíci mají podle Nejvyššího správního soudu v několika rozsudcích (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nemůžu zpátky na Ukrajinu, protože tam je válka. Nemám kam jinam jít, ale žít v Česku bez víz je opravdu těžké,“ líčí Maria, která utekla z Ukrajiny v největší uprchlické vlně. Hned po vypuknutí války se dostala do Rakouska

„Tři dny jsem byla v uprchlickém centru. Dobrovolníci v kempu mi nabídli, že bych mohla jít do Česka. Tak jsem se přestěhovala do Brna a dostala jsem tam nějaká uprchlická víza. Ty už ale neplatí.“

Na dočasnou ochranu v Česku Maria nemá nárok, protože o ni požádala v Rakousku. Přesto, že bez potřebných dokladů musí žít v ústraní, obrátila se na Organizaci na pomoc uprchlíkům a s jejich právníky se soudí o uznání nároku na ochranu. Ta je pro Mariu důležitá i proto, že má rakovinu a bez povolení nemá nárok na zdravotní péči.

„Nemůžete se s nikým poradit, nemůžu nic... Nemůžu pracovat, a ani jít do nemocnice na operaci, kterou potřebuju,“ vysvětluje.

Kritika ombudsmana

Kolik lidí je v Česku ve stejné pozici jako Maria úřady neví, odhadují i desítky tisíc. Data nemají ani neziskové organizace, které uprchlíkům pomáhají, odhad resortu je podle nich ale příliš vysoký. A striktní přístup českých úřadů kritizují, stejně jako veřejný ochránce práv.

„Podle nás tahle praxe není v souladu s unijním právem. Nelegální postavení s sebou nese další rizika, jako že se mohou stát oběťmi třeba obchodování s lidmi, pracovního vykořisťování a podobně,“ říká zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm. Přístup okolních států přitom podle něj tak není tak přísný

„My jsme se jako Česká republika v odporu vůči sekundární dočasné ochraně docela vymykali,“ doplňuje.

Právo na sekundární dočasnou ochranu uprchlíci mají i podle Nejvyššího správního soudu, rozhodl tak v několika rozsudcích. Zákony se ale nejspíš brzy změní - a ne ve prospěch uprchlíků. Ministerstvo vnitra se totiž obává, že opačný přístup by přetížil systém, pokračuje mluvčí Ondřej Krátoška.

„Česká republika je nejvíce zatíženou zemí v rámci členských států EU per capita (v přepočtu na obyvatele pozn. red.). S ohledem na to, že systém přijímání a adaptace vysídlených osob z Ukrajiny je velmi zatížený, musí zbylé kapacity zůstat k dispozici pro ty, kteří do Česka skutečně přicházejí hledat bezpečí,“ vysvětluje Krátoška.

Jestli novela tzv. lex Ukrajina začne platit, Česko plánuje Evropské komisi nahlásit, že hrozí vyčerpání kapacit pro zvládání hromadného příchodu uprchlíků - a z toho důvodu žádosti odmítá. Podle zástupce ombudsmana Schorma ale ještě bude šance český postup rozporovat. Odůvodnění nedostatečnými kapacitami podle něj neuznal ani zmiňovaný Nejvyšší správní soud s tím, že jsou proti evropskému právu.

„Jistotu ohledně toho, že do budoucna to již bude plně v souladu s unijním právem, nemáme,“ říká ombudsman.

Změny jsou součástí azylové novely, která nedávno prošla Senátem. Teď čekají na podpis prezidenta.