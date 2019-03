Přehled tisku: ruští špioni s českým občanstvím, boj se suchem a více času na maturitní testy

V pondělním tisku se dozvíte informace o ruských špiónech, kteří podle zjištění Respektu v Česku dostali občanství. Dále se dočtete o zákazu falešných úvěrů, o boji proti suchu či o tom, že letošní maturanti budou mít víc času na vypracování testů. Přehled toho nejdůležitějšího z pondělních novin sestavil Radiožurnál. Praha 6:45 18. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanci dvou firem prodávali software, vedle toho ale prováděli hackerské útoky (ilustrační foto) | Foto: Neobrand | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Respekt

V rozkryté ruské zpravodajské síti v Česku působili Rusové, kteří v minulosti dostali české občanství. Zjistil to týdeník Respekt. České úřady je měly sledovat několik let a mělo se jednat o ruské špiony. Ti měli údajně mimo jiné provádět hackerské útoky.

Skupina měla fungovat pod krytím dvou soukromých firem v Praze. Ty měly běžným zákazníkům prodávat počítačový hardware a software a tvářit se jako stovky podobných podniků v branži. Vedle toho ale jejich zaměstnanci měli provádět hackerské útoky.

Hackovací systém měl být umístěn v počítačích, které byly ve firmách uloženy, popisuje Respekt. Co přesně členové ruské zpravodajské sítě v Česku dělali, na jaké lidi či instituce se zaměřovali, ale není jasné.

Členové zpravodajské sítě se navíc údajně rekrutovali z řad příslušníků ruské kontrarozvědky FSB. Ta dlouhodobě podléhá přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Zpravodajská skupina hackerů působících v Česku měla podle Respektu spolupracovat s několika podobnými buňkami rozmístěnými v několika dalších zemích. Útoky měly provádět koordinovaně.

Bezpečnostní složky je zadržely na začátku loňského roku. Po zadržení a vyslechnutí ruští zpravodajové opustili Česko. Ti, kteří měli české občanství, zůstali. Nikdo zatím nebyl obviněn, policie údajně případ dál prověřuje.

E15

Stát chce zakázat falešné úvěry - to je titulek deníku E15. V současné době totiž některé finanční instituce často nahrazují spotřebitelské úvěry podnikatelskými. Taková půjčka přitom není vůbec regulovaná. Banky tak legálně obcházejí dva roky starý zákon, který kvůli špatné důvěryhodnosti klienta neumožňuje půjčit komukoliv.

Mf Dnes

Praktičtí lékaři chtějí speciální péči o obézní děti. Píše o tom Mf Dnes. Zatímco začátkem 90. let trpěla nadváhou a obezitou desetina Čechů do 18 let, v roce 2016 to už bylo 18 procent. Děti kvůli tomu víc trpí i různými nemocemi. Lékaři proto jednají s ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami, aby léčbu obézních dětí zaplatily.

Hospodářské noviny

K určení otcovství v budoucnu postačí jen dohoda partnerů, dočtete se v Hospodářských novinách. Pokud se tak vdané ženě před rozvodem narodí dítě s jiným mužem, o otcovství už nebude rozhodovat soud. Postačí jen písemné prohlášení ženy, jejího manžela i nového partnera, které předloží na matriku. Ministerstvo vnitra tak chce celý proces ulehčit.

Deník

Vědci chtějí přelstít sucho. Tématu se věnuje regionální Deník. Na Rakovnicku - v nejsušší oblasti Česka, proto zkoumají, jak vodu používat co nejhospodárněji. Nedaleko prezidentské obory v Lánech budou vědci z České zemědělské univerzity zkoušet, jak využívat závlahové systémy.

Právo

Letošní maturanti budou mít u testů z češtiny a matematiky o 15 minut víc času na vypracování. Všímá si toho deník Právo. Ministerstvo školství tak reagovalo na výtky, že na testy je málo času a studenti jsou kvůli tomu ve větším stresu.

Odborníci si od novinky slibují, že se díky tomu alespoň částečně sníží počet neúspěšných maturantů. Zmírnění stresu by jim mělo umožnit lepší soustředění, díky kterému by dělali tak méně zbytečných chyb. Na vyplnění didaktického testu z češtiny studenti budou mít nově 75 minut a na matematiku dvě hodiny. U slohových prací navíc přibude dvacet minut na výběr tématu.