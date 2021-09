Výběr z médií: kůrovec v brdských lesích, nákup bytů s majiteli a zdražování kvůli emisním povolenkám

Česko čeká další nárůst cen, a to kvůli dražší elektřině. Vyšší ceny jsou přirozenou reakcí na rostoucí cenu emisních povolenek, píše sobotní regionální Deník. Mf Dnes se věnuje kůrovcové kalamitě v Brdech. Situace se v posledních letech zlepšila a kůrovec by mohl do tří let z oblasti zmizet. Tématem Lidových novin je výhodnější nákup bytů s majiteli a deník Právo v sobotu upozorňuje na nedostatek jízdních kol. Praha 8:11 18. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu se v celém Česku loni vytěžilo rekordních 35,8 milionu metrů krychlových dřeva. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nad broukem ještě není vyhráno. Článek ze sobotního vydání Mf Dnes se věnuje kůrovcové kalamitě v brdských lesích. Situace se tam za poslední roky zlepšila a lýkožrout by podle lesníků mohl zmizet do dvou až tří let.

Kůrovec ve dřevu (ilustrační foto) | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Brdské lesy mají pověst, že je kalamita kůrovce moc nezasáhla. To ale podle Mf Dnes není pravda. V oblasti kolem hory Kočka, kde je situace nejhorší, už zmizelo 10 procent z pěti tisíc hektarů lesů. Jinak je ale situace v porovnání například s Lužickými horami nebo Vysočinou stabilizovaná. Mf Dnes doplňuje, že už letos na podzim a příští rok na jaře obnoví lesníci zhruba 80 hektarů brdských lesů. Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu se v celém Česku loni vytěžilo rekordních 35,8 milionu metrů krychlových dřeva. Meziročně jde o nárůst skoro o deset procent. V drtivé většině případů šlo o neplánovanou těžbu, kam spadá především likvidace kůrovcové kalamity.

Češi se musí připravit na další zdražování, podotýká víkendový regionální Deník. Můžou za to mimo jiné čím dál dražší emisní povolenky související s přechodem na ekologicky čisté zdroje elektřiny. Česko s ním na rozdíl od jiných zemí Evropské unie váhá.

Kvůli dražší elektřině zdraží většina potravin, výrobků i služeb. Vyšší ceny jsou přirozenou reakcí na rostoucí cenu emisních povolenek. Ty jen za letošní rok zdražily o 85 procent. Teď se drží na hodnotě 61 euro, tedy asi 1300 korun.

Řešením je přechod na ekologičtější zdroje. To je ale v Česku velmi citlivé téma. Deník připomíná, že podle průzkumu agentury STEM se lidé kvůli takzvanému Green Dealu bojí o pracovní místa a že to přímo ohrozí tuzemský průmysl. Česko přitom patří mezi tři nejprůmyslovější evropské země v Evropě.

Na dožití. Češi kupují byty i s jejich majiteli, tomu se věnuje titulní článek sobotních Lidových novin. Roste zájem o nemovitosti, ve kterých ještě žijí senioři. Ti tak řeší nedostatečné důchody nebo dluhy svých dětí.

Jedním z důvodů, proč je o takové byty větší zájem, je jejich nižší cena. Lidové noviny uvádí příklad nemovitosti v pražské Hostivaři. Zatímco normálně by tam třípokojový byt začínal na přibližně šesti milionech korun, tak byt, ve kterém dožije jeho dosavadní vlastník, je o víc než 20 procent levnější. Podle realitní kanceláře REMAX může být u takových bytů dokonce zvýhodnění až 40 procent. Většímu zájmu o takové byty nahrává i zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Senioři, kteří v bytě budou dál bydlet, mají zaručené právo, že v místě dožijí. Nájemné platit nebudou, nový majitel po nich bude chtít pouze zaplatit energie.

V Česku chybí nová jízdní kola, někde na ně už dokonce vypisují pořadníky. Téma rozebírá sobotní deník Právo. V souvislosti s pandemií totiž chybí totiž dostatek součástek a komplikace jsou i s dovozem z Asie. Výrobci navíc nestíhají pokrýt velká zpoždění z loňského roku.

Situace se u výrobců výrazně liší. Někteří uklidňují, že mají skladových zásob dost, jiní ale už varují, že budou muset zdražit a nestíhají. Zájem o kola totiž výrazně roste a může za to hlavně pandemie. Lidé si je pořizují pro volný čas, který častěji tráví v Česku. Přibývá navíc zákazníků, kteří si kolo kupují k práci, třeba jako kurýři. Už minulý rok byl přitom kritický nedostatek některých komponentů, například přehazovaček od japonského výrobce Shimano. Podle Petra Hájka ze společnosti Bike Fun International výrobci vůbec nestíhají dohnat objednávky z posledního roku a do toho už přijímají nové na rok 2024, někteří i na další sezony.