ŽIVĚ: Od pondělí bude PES na stupni čtyři. Prodlouží se prodej i zákaz vycházení do 23 hodin, řekl Blatný

Od pondělí se PES přepne ze stupně rizika číslo pět na čtyřku. V pátek to po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Posune se také zákaz vycházení na 23 hodin. Do stejné doby smějí být otevřené i obchody. Od pondělí se také otevřou knihovny s výdejem přes okénko. Podle Blatného bude možný i prodej vánočních kaprů a stromečků. Sledujeme online Praha 16:57 20. listopadu 2020

Nouzový stav bude v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru do 12. prosince. Vláda v pátek opatření schválila. Ještě před tiskovou to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO).

Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů do 20. prosince, nezískal pro to ale souhlas Poslanecké sněmovny. Poslanci odhlasovali ve čtvrtek po 8,5 hodiny dlouhé debatě odsunutí konce nouzového stavu o 22 dnů. Bez souhlasu sněmovny by nouzový stav skončil tento pátek.

Čtvrtý stupeň PSA

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek navrhnul vládě přesun z nejpřísnějšího pátého stupně protiepidemického systému (PES) do čtvrtého stupně rizika. Čtvrtý stupeň předpokládá skóre podle PES 61 až 75.

„Aktuální hodnota je 62 bodů, což je blízko ke stupni tři. Budeme trvat na tom, aby uběhlo ještě sedm dní, než bude možné stupeň tři vyhlásit,“ řekl k tomu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Čtvrtý stupeň, do kterého by se po schválení vládou mohlo Česko posunout od pondělí, by umožňoval setkávání až šesti osob nebo posouval noční zákaz vycházení ze současných 21.00 na 23.00. Spolu s tím by se podle Blatného mohla posunout i otevírací doba provozoven.

Ve čtvrtém stupni se také vrací část dětí do škol. Podle čtvrtečního oznámení ministra školství nejprve 25. listopadu maturitní ročníky středních škol a poslední ročníky vysokých škol ve dvacetičlenných skupinách na praktickou výuku. V pondělí 30. listopadu se pak do tříd vrátí zbývající ročníky prvního stupně základních škol a 9. tříd, žáci ze 6. až 8. třídy budou mít týden výuky ve škole a týden z domova.

