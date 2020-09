ŽIVĚ: Epidemie nabírá na síle, řekl Vojtěch. Školáci kromě 1. stupně budou nosit roušky i při výuce

Epidemiologická situace v České republice není dobrá. Ve čtvrtek to na tiskové konferenci oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Resort proto kromě omezení prodeje lístků na akce oznámil nová opatření. Od pátku musí žáci druhého stupně a starší nosit roušky ve škole pořád. Taky se plošně zavádí zákaz provozu stravovacích služeb od půlnoci do šesti do rána. Sledujeme online Praha 12:58 17. 9. 2020 (Aktualizováno: 13:43 17. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Od zítřka bude povinné mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol od druhého stupně výše, a to včetně tříd a nejen ve společných prostorech,“ oznámil ve čtvrtek Vojtěch. „Chceme tím předejít tomu, aby byly školy paralyzovány. Pokud budou žáci i kantoři opatření dodržovat, můžeme předejít karanténám celých tříd nebo učitelského sboru.“

Maďar: Musí se zavést represivní protiepidemická opatření, jinak budeme dál sklouzávat po šikmé ploše Číst článek

Nová opatření se také týkají hospod, diskoték, barů a klubů. „Od půlnoci z pátka na sobotu zakazujeme provoz stravovacích služeb mezi půlnocí a šestou hodinou ranní,“ dodal Vojtěch.

Ve středu oznámilo ministerstvo omezení počtu návštěvníků na vnitřních hromadných akcích. Akcí ke stání se nesmí účastnit více než deset lidi, akce k sezení musí mít přesně určená místa. Do restaurací a barů smí jen tolik lidí, kolik v nich mají míst k sezení.

Důvodem ke zpřísnění opatření je aktuální epidemická situace. „Ta není dobrá a epidemie nabírá na síle. Pokud se nezačneme chovat tak, jak je nutné, a nezačneme dodržovat opatření, situace se může ještě zhoršit,“ vysvětlil ministr zdravotnictví.

Na druhou stranu se Vojtěch snažil veřejnost uklidnit. „Žádná nemoc nemá být bagatelizována, ale není nutno strašit. Nežijeme v normální době a všichni tomu musíme přizpůsobit své chování. Důležité je apelovat na zodpovědnost a přístup každého k nemoci a této situaci,“ řekl.

Spolupráce s hygienou je nejasná. Nevím, co bude, až se objeví první nakažený, přiznává ředitel školy Číst článek

Dalším z opatřeních, které by v boji s koronavirem měly pomoc, je chytrá karanténa a mobilní aplikace. „Podařilo se schválit aplikaci E-rouška, kterou bude možné si od zítřka stáhnout do všech telefonů, do všech operačních systémů,“ řekl ve čtvrtek Vojtěch.

Ministr také vyzval k tomu, aby školy omezily hromadné akce, jako jsou hromadné akce, soutěže a podobně. Lidé by podle něj také neměli pořádat velké akce, jako jsou teambuildingy, oslavy a podobně.

„Víme z praxe, že to jsou ty nejvíce rizikové aktivity. Na druhou stranu ale prosím občany, aby se nebáli chodit k lékaři a do nemocnic. Prevence i u dalších onemocnění je v této době zcela zásadní,“ dodal Vojtěch.

Kvůli zhoršující situaci se bude semafor připravovat častěji. Nový by měl být už o víkendu. „Ve většině okresů je už barva zelená, s vysokou pravděpodobností se barva ve většině okresů změní na oranžovou,“ řekl Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Česko v červené zóně

Co se týče mezinárodního semaforu, podle Duška nečeká Česko veselá budoucnost: „I podle mezinárodních pravidel pro hodnocení nebezpečnosti infekce je Česká republika bez diskuze v červené zóně.“

Koronavirus se podle Duška začal šířit jiným způsobem než na jaře. „Reálná situace je, že od 1.9. epidemie nabrala na rychlosti a změnila podobu šíření - nejde již jen o uzavřené klastry. Máme v republice velké riziko exponenciálního šíření při reprodukčním čísle 1,6. Nemoc nezměnila parametry z léta a většina pacientů má bezpříznakový nebo mírný průběh onemocnění. Nemění se ani rizika hospitalizace či těžkého průběhu,“ dodal Dušek.

„Ještě v létě bylo R menší než 1, byly jasně ohraničené klastry a případy měly jasný původ. Teď je nemoc šíří jinou formou,“ dodal Dušek s tím, že se R se nyní rovná 1,59.

A jaká nás čeká budoucnost? „Pokud bude přibývat 2000 nových případů denně, do konce září očekáváme až 70 000 nově diagnostikovaných,“ dodal Dušek.