ONLINE: Vláda dá 3 miliony respirátorů zaměstnancům v sociálních službách a bude je plošně testovat

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bude počet hospitalizovaných lidí s koronavirem v následujících dnech stoupat i přes zvolňující se tempo růstu nakažených. Řekl to v úterý na tiskové konferenci. Spolu s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) také informovali o plošném testováním zaměstnanců v sociálních službách a v domovech důchodců. Praha 15:33 3. 11. 2020 (Aktualizováno: 16:07 3. 11. 2020)

Vláda schválila uvolnění tří milionů respirátorů ze státních rezerv pro personál v sociálních službách pro příští měsíc. Pracovníci v domovech seniorů a dalších zařízeních by měli mít k dispozici jeden či dva respirátory na směnu. Materiál do krajů rozvezou hasiči. Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámili ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

V domovech pro seniory či postižené a v dalších zařízeních se budou klientům i personálu dělat pravidelně antigenní testy na koronavirus. Nařízení o testování začne platit od středy. První vyšetření by se mělo uskutečnit do sedmi dnů, tedy do 11. listopadu. Poté by se mělo opakovat vždy po pěti dnech. Test mohou provádět jen zdravotníci.

