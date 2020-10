‚Dělejte si z nás legraci na sítích, ale tam ať to skončí.‘ Přečtěte si, co zaznělo po pondělním jednání vlády

„Nemám pocit, že bychom dělali něco špatně.“ I to zaznělo v pondělí pozdě večer z úst premiéra Andreje Babiše (ANO) poté, co vláda oznámila další zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Jednání kabinetu se oproti plánu protáhlo o několik hodin a politici před novináře předstoupili až kolem 22. hodiny. Server iROZHLAS.cz přináší výběr výroků zástupců vlády. výroky Praha 18:23 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaké výroky padly na pondělní tiskové konferenci? Zleva Jan Hamáček (ČSSD), Andrej Babiš (ANO), Roman Prymula (za ANO), Robert Plaga (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Premiér Andrej Babiš (ANO) pozdní začátek omluvil tím, že jednání vlády bylo „velice složité“ i proto, že si její členové uvědomují, že mají „jeden pokus, který musí být úspěšný“.

„Diskutovali a hledali jsme to nejlepší řešení pro Českou republiku, které nás vrátí zpátky na koleje, které povedou k záchraně. Jsme přesvědčeni, že vidíme světlo na konci tunelu a že ta řešení, která navrhlo ministerstvo zdravotnictví, jsou tím nejlepším mixem, jak ten špatný trend zvrátit,“ nechal se pro změnu slyšet vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

O důležitosti zaváděných opatření nemá pochybnosti ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), podle něhož vláda v pondělí stála před úkolem vymyslet, jak „vytitrovat na lékárenských vahách opatření“, aby byla co možná nejúčinnější.

A právě důležitost jednání byla podle něj důvodem, proč nakonec zrušil svůj plánovaný televizní projev. „Ten logicky mohl nastat, až dokončí své jednání vláda a bohužel dneska ta jednání byla celý den a protáhla se v podstatě až do půl desáté. Takže těžko mohl proběhnout předtím, než vláda ve finále schválila ta opatření tak, jak schválena byla,“ komentoval.

Podle Hamáčka se příštích několik týdnů budou muset čeští občané omezit. „Když to zjednoduším, tak tím nejlepším receptem je jít do práce, pokud musíte, pokud nemáte home office. Z práce, pokud potřebujete, jít si nakoupit a pak zůstat doma,“ řekl ministr s tím, že toto opatření zafungovalo na jaře a není tak důvod, proč by nemělo zafungovat také na podzim.

Bouřlivá debata o prvním stupni

Největší debata se podle premiéra strhla kolem uzavření prvního stupně základních škol. „Co je důležité a pozitivní, že už dnes víme, kdy tyto školy otevřeme. A to bude 2. listopadu,“ uvedl.

Prymula návrat žáků prvního stupně do škol označil za „bezpodmínečný“. „My jsme 1. stupeň nechtěli původně zavírat, ale po vyhodnocení všech rizik, kdy dnes dominantní kontakty jsou právě u žáků a studentů s přenosem do rodin, kdy nám narůstá pozitivita u populace ne v té kategorii, která byla dříve nejčastější – 20 až 29 let, ale o kategorii výše, to znamená tady jednoznačně dochází k zavlékání pozitivity do rodin, a i někdy k prarodičům,“ vysvětlil motivace, které k opatření vedly.

„To nebylo o tom, že by tam probíhala nějaká zákopová válka. Ale s vědomím toho, jak zásadní to rozhodnutí je, a s vědomím toho, že fakt máme asi poslední pokus, a že to musíme zacílit přesně, tak jsme k tomu takto přistoupili. Já chápu, že by bylo pro všechny ideální, abychom vyšli po deseti minutách a měli jsme to všechno hotové, ale takhle se to dělat nedá. To, že jsme se na něčem dohadovali, nebo jsme ladili tu přesnou formulaci, tak to je přece logická věc. Chvilku to trvalo, ale znovu říkám, já si nepamatuji, že by vláda České republiky dělala v moderní historii moc závažnějších rozhodnutí, než je tohle.“ Jan Hamáček (ministr vnitra)

Plagova omluva

„Nečekal bych, že jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy - který samozřejmě dlouhodobě bojuje za prezenční výuku na školách, za udržení vzdělávání v prezenční formě - budu před vámi dnes stát a budu představovat opatření, která zavírají i první stupeň základních škol. A dokonce bych nečekal, že je budu obhajovat. Ale budu je obhajovat,“ zahájil svou řeč k úplnému přechodu škol na distanční výuku ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Přechod na distanční výuku označil za nutnost z hlediska epidemiologické predikce a možných variant, které by mohly „vyústit v katastrofu“.

Robert Plaga se omluvil všem, kterých se opatření distanční výuky dotkne a které v posledních několika měsících nechává jako jejich lídr v neustálé nejistotě. „Ale je to nutné, je to potřeba a je to potřeba udělat rychle,“ vysvětlil.

„Kritizujte nás, dělejte si z nás legraci, dělejte si legraci na sociálních sítích, ale tam ať to skončí. Prosím v ulicích k zodpovědnosti k těm dětem, které se mají vrátit zpět do školy, ke starším spoluobčanům, ale především zodpovědnost každého vůči svému okolí by se měla projevit v těch následujících týdnech v chování každého z nás.“ Robert Plaga (ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

‚Přetečení kapacity nemocnic‘

„Narůstající trend má parametry některých zemí, kde došlo k tomu, že se zavedla zcela plošná opatření, jako je Izrael, jako je Velká Británie a některé další země,“ uvedl k počtu nakažených ministr zdravotnictví Prymula.

„My jsme nuceni přijmout opatření taková, která by během dvou, maximálně tří týdnů obrátila ten trend, který tady máme, jinak logicky by došlo k přetečení kapacity nemocnic,“ dodal.

Reprodukční číslo

Zrušení nebo omezení zavedených opatření závisí podle ministra Prymuly na vývoji reprodukčního čísla.

„Rozhodující jsou čísla, která přichází z úterý, středy, čtvrtka, ze kterých počítáme reprodukční číslo. Nemá smysl to počítat z hodnot víkendových. Pokud tady máme už jedinou šanci – a my těch šancí víc nedostaneme – tak jsme museli ta opatření udělat teď,“ vysvětlil.

Podle premiéra Babiše vláda pracuje také se scénářem poklesu reprodukčního čísla a s tím spojeného obnovení provozů v řádu sedmi dnů. „Je predikce v tom, že pokud se nám podaří dostat na reprodukční číslo v průměru za sedm dnů na 0,8, tak bychom se mohli zase vracet k těm provozům, o kterých jsme dnes rozhodli,“ uvedl.

Reprodukční číslo udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je menší než 1, epidemie postupně slábne. V pátek ministr Prymula uvedl, že aktuální reprodukční číslo pro Českou republiku je 1,5.

„Máme zkušenosti, máme jasné plány, máme jasnou vizi, ale teď je skutečně prioritou, aby naše nemocnice zvládly ten nápor lidí, kteří jsou hospitalizovaní s covidem-19.“ Andrej Babiš (premiér)

Odpovědnost vlády

Na tiskové konferenci padl i dotaz na to, zda vláda cítí odpovědnost za přijatá opatření a jejich dopad na společnost. Obzvláště, když Andrej Babiš v minulosti prohlásil, že za ně bere plnou politickou odpovědnost.

„Nemám pocit, že bych pochybil. Je to v této fázi zbytečná debata. Nemám pocit, že bychom dělali něco špatně. Umírají lidi s covidem a mně je to líto. Pravděpodobně covid zkracuje život,“ reagoval premiér.

Ondřej Golis

„Samozřejmě, že za nařízení nese odpovědnost vláda. Ale my nejsme žádné monstrum. Chtěl bych, aby si každý sáhnul do svědomí. Mě ta situace trápí,“ prohlásil Hamáček.

Komunikace vlády

Podle vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Univerzitě Karlově Denisy Hejlové byla pondělní tisková konference vlády velice chaotická.

„Obecná představa o komunikaci z pohledu vlády je zbytečná. Máme se soustředit na data a informace, které jsou. Proč něco vysvětlovat, proč to říkat dvakrát nebo jiným způsobem?“ řekla Radiožurnálu.

„Řada lidí se neřídí jednoduchým způsobem myšlení a rozhodování, které je na základě vstřebávání informací, které nám vláda podává. Řídí se podle svých známých nebo celebrit, které sledují, a vláda by na to neměla rezignovat. Vláda musí komunikovat různými způsoby tak, aby co nejvíce lidí pozitivně motivovala k tomu, aby nařízení dodržovali,“ dodala.

Za nešťastný lze podle ní také pokládat způsob, jakým v pondělí oznamoval přijatá opatření ministr zdravotnictví Roman Prymula. Učinil tak totiž nezvykle nejprve na twitteru. Stejně tak ale podle ní důvěru lidí nevzbudí to, že vláda zruší avizovaný projev těsně před jeho konáním.

Komunikaci oproti vládě prý zvládá poslanec Dominik Feri (TOP 09), díky němuž se podle expertky dostanou vládní nařízení vhodnou formou k mladým lidem, kteří ho sledují na instagramu.

„On říká to, co říká vláda. Komunikuje nařízení, ale protože je pro tuto skupinu lidí důvěryhodnější, přijímají od něj informace lépe. Vláda by si měla najít více takových lidí,“ nastínila Denisa Hejlová.