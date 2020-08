U Tišnova vykolejila část rychlíku se 150 cestujícími. Nikomu se nic nestalo, vlaky kvůli nehodě neprojedou

„Ozvalo se několik ran. Moje první myšlenky byly směřované vlakvedoucímu. Myslela jsem, že neumí brzdit. Pak jsem ale pochopila, že asi něco není v pořádku,“ popsala nehodu jedna z cestujících, spolupracovnice serveru iROZHLAS.cz, Kristína Zákopčanová.

Vlak vykolejil krátce před desátou hodinou dopolední v úseku mezi Tišnovem a Řikonínem.

„Na trase z Prahy do Brna u stanice Tišnov došlo k vykolejení rychlíku. V tuto chvíli probíhá evakuace přibližně 150 cestujících bez zranění. Provoz je zde přerušen, zajišťujeme náhradní autobusovou dopravu,“ popsala redakci mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Všechny složky IZS dnes ráno spěchaly k nahlášenému vykolejení vlaku do Tišnova. Jak se později ukázalo, nehoda se naštěstí obešla bez zranění. #policiejmk pic.twitter.com/3l35fVtEAR — Policie ČR (@PolicieCZ) August 13, 2020

Rychlík 975 jel před nehodou podle mluvčího Správy železnic Marka Illiaše velmi pomalu. „Došlo k vykolejení na výhybce. V současné chvíli na místě probíhá vyšetřování,“ dodal Illiaš.

Podle webu Českých drah by odstraňování následků nehody mohlo trvat do 18.00. „Pravděpodobně to ale bude déle,“ upozornila pro Radiožurnál Novotná. Podle Illiaše to bude záležet na míře poškození výhybky.