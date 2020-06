Linka 1212 ke koronaviru pomohla desetitisícům lidí. Za téměř tři měsíce vyřídila přes 162 tisíc hovorů

„Tísňová linka 1212, jak vám můžeme pomoci?“ Toto ohlášení slyšeli v minulých týdnech desetitisíce lidí, kteří se dovolali na speciální linku ke koronaviru. Operátoři vyřídili v průměru 2055 hovorů denně. Za 80 dní odbavili 162 tisíc dotazů. V polovině března ji zprovoznila iniciativa Covid19cz spolu s ministerstvy průmyslu a zdravotnictví. Chtěli ulevit univerzální tísňové lince 112, která byla do té doby kvůli dotazům ke koronaviru přetížená. Praha 19:15 6. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší nápor byl po spuštění linky, kdy operátoři odbavili i přes 10 tisíc hovorů denně. Ilustrační foto | Foto: Khalil Baalbaki

Za osmdesát dní fungování vyřídili operátoři k páteční druhé hodině odpolední celkem 162 419 hovorů, tedy v průměru 2055 hovorů denně.

Největší nápor byl pochopitelně krátce po spuštění linky, v prvních dnech to bylo i přes 10 tisíc telefonátů. V posledních týdnech se počet volajících ustálil kolem dvou tisíc denně a od té doby pomalu klesá.

Další desetitisíce dotazů zodpověděli operátoři přes chatové konverzace. Takto poradili 42 tisícům tazatelů.

K ekonomickým tématům

Měnil se také charakter otázek. Zatímco v prvních dnech zajímala volající hlavně zdravotnická témata, teď se na linku obrací spíš s dotazy k žádostem o finanční pomoc.

„Nebyly to dotazy, zdali jsou nakaženi, nebo ne, ale zdali pomůže, když si budou častěji mít ruce. Takové jednodušší hygienické nebo zdravotnické dotazy, případně souvislost s něčím, jestli to něco neovlivní. V tuto chvíli došlo k velkému přelivu do ekonomické sféry, sféry podnikání, protože málokterá firma nebyla zasažena,“ popisuje Radiožurnálu projektový manažer linky 1212 Jan Slavík z iniciativy Covid19cz.

Zvlášť v prvních týdnech bylo spektrum otázek daleko širší než zdravotnická a finanční pomoc. Operátoři zodpovídali i dotazy na možnosti dopravy, cestování, psychologické podpory a jedna z voleb dokonce volající přepojila na vietnamskou linku, kde zodpovídali dotazy v tomto jazyce.

Z domova

Možná by si lidé představovali nějaké obří call centrum, kde se všechny hovory odbavovaly, ale není tomu tak. Většina operátorů totiž kvůli prevenci vyřizovala hovory z domova.

„V případě, že by byl infikován jeden operátor call centra, nebo by tam bylo podezření, museli by do karantény všichni. Drtivá většina operátorů je proto doma v bezpečí na home office. Někteří ale sedí v těch klasických call centrech,“ vysvětluje Slavík.

Od spuštění k pomoci připojilo na 900 operátorů. Byli mezi nimi zaměstnanci ministerstev zdravotnictví a průmyslu, zdravotníci a další dobrovolníci.

Až do konce května také spolupracovalo ministerstvo zdravotnictví se 37 mediky-dobrovolníky z Univerzity Karlovy.