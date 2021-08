Obrana evakuuje z Afghánistánu 20 tlumočníků s rodinami, s další pomocí počítá Kulhánkův resort

Celkem 20 afghánských tlumočníků s jejich rodinnými příslušníky plánuje do Česka přemístit ministerstvo obrany. Musí však projít bezpečnostní prověrkou, která zahrnuje například ověření identity. S pomocí spolupracovníkům z řad místních sil i jejich nejbližším počítá také ministerstvo zahraničí. Přesné počty ale resort s ohledem na probíhající záchrannou operaci nechtěl upřesnit. První evakuační let přistál v Praze v pondělí ráno. Doporučujeme Praha/Kábul 11:47 16. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Do programu jsme zařadili a prověřili zhruba dvacet tlumočníků, kteří pracovali pro české vojáky. Samozřejmě je otázka, jak se situace bude dál vyvíjet a zda někdo z české vlády nerozhodne, že se budou brát další,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová.

Překladatelé české armády i jejich rodiny museli nejdřív projít bezpečnostní prověrkou, která podle Zechmeisterové obsahovala například ověření identity.

„A potom ověření, jak pro české vojáky pracovali,“ pokračovala. Kontroluje se rovněž trestní minulost či možné napojení na militantní organizace.

Kolik lidí celkem by mohla obrana z Afghánistánu do země přemístit, tak nyní není podle mluvčí jasné. „První evakuační let se týkal ministerstva zahraničí a jejich tlumočníků, tudíž přesné počty v této chvíli nelze říct,“ doplnila Zechmeisterová.

Program umožňující pomoci překladatelům, kteří pracovali ve prospěch českých sil působících v Afghánistánu, a jejich rodinám schválila česká vláda na konci července. O jejich evakuaci rozhodlo předsednictvo Bezpečnostní rady státu v sobotu večer, a to společně se zaměstnanci české ambasády z řad místních sil. Ve stejný den byli kvůli situaci v zemi na kábulské letiště staženi čeští diplomaté.

V posledních dnech byl přitom kabinet terčem kritiky za pomalou reakci. Kritici také poukazovali na to, že pomoc se netýká všech afghánských tlumočníků. „O tlumočníky a jejich rodiny se postaráme. A ty, kteří projevili zájem o přemístění do ČR, přemístíme,“ reagoval na to například ministr obrany za ANO Lubomír Metnar (za ANO).

Lubomír Metnar

@metnarl Internet je plný příběhů afghánských tlumočníků. Chci jasně říct - se všemi, kterých se program naší pomoci týká, jsme v kontaktu. Kdo tvrdí, ze nebyl kontaktován, tak zřejmě proto, že mu kontrakt dávno skončil a program se na něj nevztahuje, nebo neprošel bezp. screeningem. 19 194

Pomůže i Kulhánek

Spolupracovníkům české ambasády v Kábulu z řad místních sil i jejich rodinám pomůže vedle obrany také ministerstvo zahraničí.

„S ohledem na bezpečnost nemůžeme sdělovat časy vzletů nebo počty lidí na palubách vojenských speciálů. Děláme samozřejmě, co můžeme, abychom dostali do bezpečí co největší počet určených a samozřejmě prověřených lidí,“ uvedla mluvčí ministerstva Eva Davidová.

V pondělí dopoledne kvůli situaci v Afghánistánu zasedl znovu krizový štáb resortu. „Situace je velmi dynamická především s ohledem na situaci na letišti v Kábulu. Mohu potvrdit slova vlády, že byl v podstatě zázrak, že první letadlo vzlétlo a přistálo v Praze,“ pokračovala mluvčí.

K evakuaci svých diplomatů a spolupracovníků přistoupily kromě Česka i další země.

Česká armáda má pro přepravu lidí k dispozici z větších strojů dva dopravní airbusy nebo šest menších transportních letounů CASA. Jeden z airbusů je upraven na takzvanou byznys variantu a přepraví až 43 cestujících, druhý na palubu pobere 124 pasažérů.

Cestovní rychlost strojů se podle armádního webu pohybuje mezi 840 a 870 kilometry za hodinu. Dolet je závislý na obsazenosti stroje i na tom, zda je vybaven přídavnými palivovými nádržemi.

Vzdušná vzdálenost mezi Prahou a Kábulem je asi 4700 kilometrů, ale skutečná záleží na trase letadla.