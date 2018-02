Toho člověka mají na nebi rádi, říká muž, který z auta zachránil topícího se řidiče

Nasadit svůj život za život někoho úplně cizího, to chce dost odvahy. V sobotu večer ji prokázal Daniel Vepřek ze Skrýšova na Benešovsku. Všiml si totiž auta, které bylo převrácené na boku v rybníku nedaleko Líšna. Vrhl se do vody, a i když se s ním mohlo auto převrátit na střechu, zachránil topícího se řidiče. Pocity, které při tom prožíval, svěřil Radiožurnálu. Líšno (Benešovsko) 19:15 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Vepřek, muž, který zachránit z havarovaného auta topícího se řidiče | Foto: Tomáš Štěrba | Zdroj: Archiv Daniela Vepřeka

Daniel Vepřek jel po hrázi rybníka a zahlédl stopy, které vedly do vody. Zastavil a seběhl ke břehu, kde našel havarované auto nakloněné do vody. „Svítila světla, takže jsem pochopil, že jsem nejspíš první, kdo tam přišel. Vylezl jsem na to auto, i když mi bylo jasný, že se může překlopit, ale musel jsem se podívat, jestli tam nejsou lidi,“ líčí Dan.

Plovoucí peřinky

Uvnitř nalezl zaklíněného a topícího se řidiče vozidla. Nadzvedl mu hlavu. Zjistil, že nedýchá. „Je to nepříjemný, když v ruce držíte mrtvolu, ale stále jsem měl pocit, že ho do té vody nemám házet zpátky. Sáhl jsem mu na tep a cítil takový ten šelest, co mají lidé, kteří nedýchají. Proklepával jsem ho po zádech a po tváři.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Danel Vepřek pro Radiožurnál popisuje záchranu řidiče z napůl potopeného auta

Zachránce měl štěstí, protože mu přišly na pomoc dvě kolemjdoucí dívky a zavolaly sanitku i hasiče. Mezitím řidič vozidla začal dýchat, ale vzápětí si Dan Vepřek všiml plovoucích peřinek v zadní části vozu. Jendou rukou tak přidržoval řidiče a druhou prohledával, jestli se v autě netopí ještě dítě. Naštěstí tam nikdo další nebyl.

Historka k rodinnému stolu

I po příjezdu záchranářů musel ještě Dan v napůl potopeném autě vydržet. „Nemohli mi pomoct, museli to auto přiklopit, protože kdyby tam lezli za mnou, tak bychom se překlopili do vody,“ vysvětluje.

Jakmile se Dan dostal zpátky na břeh, nasedl do auta a odjel domů. Kvůli výpovědím prý zůstávat nechtěl, aby nenastydl. Doma si pak dal „panáka“', jak uvedl a rodině vyprávěl, co se mu právě přihodilo.

Fotografie z místa nehody u líšenského rybníka

Fotogalerie (6)







„Nepřemýšlel jsem nad tím, jestli ohrožuju sám sebe, že bych tam nechal člověka jenom proto, abych si nenamočil boty. Nebál jsem se o sebe. V náhodu a štěstí nevěřím, tak jsem si říkal, když už to má ten člověk tak zařízený a ještě žije, tak by to stálo za to dotáhnout,“ popisuje skromně Dan Vepřek.

Toho člověka asi na nebi mají rádi

Jak postupovat u dopravní nehody? Poradíme co dělat krok za krokem Číst článek

Všechno ale mohlo být jinak. Dan původně plánoval jet domů o tři hodiny dříve a úplně jinou cestou. „Ještě když jsem na tu cestu vjel a viděl jsem, jak vypadá, tak jsem si řekl, že se na příští křižovatce otočím a pojedu jinudy. Ten řidič navíc jel asi tak 15 vteřin přede mnou, protože jsem viděl, jak světla osvítila stromy na hrázi, když auto spadlo do vody. Fakt toho člověka asi na nebi mají rádi.“

Daniel Vepřek ze Skrýšova na Benešovsku je povoláním řezbář a truhlář. Svůj hrdinský čin ovšem neplánuje přetavit do umělecké práce. Spíše jej spojuje s úvahami nad svým osobním životem.

„Je zvláštní, že řeším různé osobní věci, zdravotní věci, a když jsem tohle zažil, tak si říkám - všichni jsme tak trochu utopení. Ale je hezký, že máme hlavu nad vodou. Doufám, že budu tohle schopen zúročit, abych věděl, že život má cenu, a doufám, že to ten pán taky využije. Moc bych mu to přál.“